Belle mobilisation pour sauver une buse à l’aile brisée à Laplaigne (Vidéo)

L’histoire de ce sauvetage mérite d’être racontée et montre que la solidarité n’est pas un vain mot quand il s’agit de venir en aide à un être vivant.

Fin de matinée, dimanche, une personne qui promenait son chien sur la Grande digue de Laplaigne a aperçu une buse juvénile variable en difficulté sur le bas-côté. Celle-ci sautillait mais ne savait manifestement pas s’envoler avec son aile pendante.

Le promeneur a tenté d’attraper l’oiseau mais ce dernier a disparu dans un champ de maïs. Se promenant également dans le coin, Caroline Herpoel, secrétaire au Parc naturel des Plaines de l’Escaut, a aussitôt fait appel à Geoffrey Quittelier, photographe animalier passionné de nature dont nous vous avons récemment présenté les remarquables travaux. Ce dernier n’a malheureusement pas pu retrouver l’oiseau qui se terrait sans doute quelque part dans ce champ particulièrement dense.

Un peu après, une autre habitante du village, Marie-Line Dagrin, a eu un peu plus de chance.

"J’étais partie promener mon chien avec ma fille Océane, nous a-t-elle confié, nous avons vu la buse qui était près d’une prairie et nous avons avancé doucement mais elle n’avait pas l’air de bouger; alors on s’est approché et là, elle a essayé de s’envoler mais elle n’y parvenait pas. Alors, je suis rentrée dans la prairie et j’ai tenté de l’attraper pour voir si l’oiseau allait bien mais sans succès car il a de nouveau essayé de s’envoler sans y arriver. Océane m’a suggéré de lui jeter mon gilet pour l’attraper et là nous y sommes arrivées. Nous l’avons ramené à la maison et puis, on a téléphoné à plusieurs personnes pour savoir ce qu’on devait faire; tout le monde a cherché et finalement il a été pris en charge à Templeuve qui était l’endroit le plus proche…"

Parmi les autres intervenants qui ont permis ce sauvetage: Fabrice Beranger et Matthieu Chantry grâce à qui l’oiseau a finalement pu être pris en charge au sein du CREAVES (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage) de Templeuve. Là, il nous a été précisé que la buse, une jeune adulte, souffre en réalité d’une fracture - qui n’est pas récente - au niveau du métacarpe. Pour l’heure, elle est nourrie au bec, mais il faudra attendre entre deux et huit semaines pour savoir si elle pourra, à nouveau, voler de ses propres ailes. Ou pas.

Oscar, le fils de Geoffrey, a réalisé cette vidéo après que le rapace ait été recueilli:

"Pour rappel, ne jamais trop manipuler un rapace (blessé), ni lui donner à boire ou à manger, juste le mettre au calme dans un carton en attendant de le confier à un professionnel", précise Geoffrey sur sa page FB "Quit Photography Nature".