Zone de secours de Wapi : les syndicats en font-ils trop ?

Une action qui semble avoir un goût amer auprès de certains membres de la zone de secours. Près d’une centaine d’entre eux, opérationnels professionnels et volontaires de tout poste ainsi qu’administratifs, ont décidé de transmettre un courrier aux organisations syndicales pour dénoncer le scandale créé suite à l’utilisation de cette discussion WhatsApp.

Soutenir sans cautionner

"Sans cautionner le contenu ou la teneur des propos, nous ne sommes pas d’accord de l’utilisation qui en est faite, dénonce le collectif dans sa lettre. Ces informations sont extraites de leur contexte, et sont clairement destinées à nuire à notre zone de secours; elles n’ont pas pour but d’améliorer la relation travailleurs-employeurs. Le fait que ces informations aient été diffusées via les réseaux sociaux nous conforte dans l’idée que l’objectif était de créer un scandale, et non de travailler de manière constructive."

Le collectif a ainsi décidé de prendre ses distances avec les organisations syndicales. "On fait croire qu’elles représentent une majorité alors qu‘elles ne reprennent que des informations partielles d’une minorité de personnes prêtes à nuire à la zone de secours, ajoute un sous-officier, l’un des membres du personnel à l’initiative de ce courrier. Nous ne pouvons accepter le fait que l’on demande la démission de trois officiers suite à ces messages qui relèvent de conversations privées… Il s’agit d’une réaction disproportionnée! Cela commence à en devenir un acharnement et une affaire personnelle… De notre côté, nous apportons notre soutien aux officiers mis en cause, sans approuver les propos tenus, et nous saluons le travail qu’ils ont abattu depuis 2015 pour faire de la zone de secours, ce qu’elle est aujourd’hui."

De l’énergie pour des «broutilles»

Le sous-officier regrette aussi l’impact de ses accusations sur l’image de la zone de secours, et de son personnel. "Les gens pensent que c’est le bordel et il devient fatigant de devoir justifier des sorties médiatiques qui ne sont pas partagées par la majorité du personnel. Toute l’énergie dépensée pour répondre aux diverses accusations continuelles représente une énergie que nous ne pouvons mettre dans notre travail, aussi bien au niveau des interventions que dans les projets que nous menons. Cette affaire a pris des proportions trop importantes. Notre zone vaut mieux que cette polémique, la sécurité de nos citoyens également!"

Le collectif est clair également, ce n’est pas pour autant que tout est rose au sein de la zone de secours. "Nous ne sommes pas crédules, et nous savons que des dysfonctionnements persistent mais, nous sommes persuadés que nous ne pourrons les régler que dans un climat de travail serein. Toute cette énergie dépensée pour ces “broutilles”, on pourrait la mettre à profit pour d’autres combats plus importants liés aux effectifs, aux moyens matériels et opérationnels, au bien-être au travail, aux droits du personnel… même si au sein de la zone de secours de Wallonie picarde, il faut reconnaître que nous avons ce qu’il faut pour porter secours à la population sans manquement ni préjudice vis-à-vis de la population… Mais si un jour, ce n’est plus le cas: nous serons les premiers à nous mobiliser parce que là on touchera à l’essentiel, des faits qui auront un véritable impact sur la sécurité de la population!"

Contacté, le SLFP conteste le fait de revendiquer la démission ou le licenciement des officiers mis en cause, mais appelle à des sanctions.