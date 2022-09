"Et nous espérons que l’événement pourra se pérenniser et le programme d’activités s’étoffer d’année en année afin de toucher le plus grand nombre de personnes possibles et tenter de faire changer les habitudes en matière de mobilité pour privilégier les modes doux", explique Mickaël Haudrechy de la cellule Transition Écologique.

Pour mieux appréhender l’usage du vélo

Cette année, l’accent est particulièrement mis sur le vélo dans tous ses états. "Nous organisons trois rendez-vous pour les citoyens en collaboration avec la Gare au Vélo à Hollain, ajoute-t-il. Ce dimanche 18 septembre, il y aura, de 9h à 11h, un atelier “Rouler à vélo dans la circulation”, et de 11h à 12h, une activité dédiée aux enfants, “Bye bye les petites roues, mon enfant fait du vélo à deux roues”. Le jeudi 22 septembre, entre 17h30 et 19h30, M. Vélo initiera les participants à la réparation et à l’entretien de leur vélo. Ce jour-là, un atelier d’identification et de gravure pour les vélos sera aussi assuré par l’agente en technoprévention de la police locale du Tournaisis/proximité de Brunehaut."

L’échevin de la Mobilité, Daniel Detournay, en profite pour rappeler que la Gare au Vélo peut mettre à disposition gratuitement des vélos électriques pour une durée de deux semaines. "Nous disposons de cinq vélos, et cela rencontre un vif succès… Il faut compter entre deux ou trois mois pour pouvoir en bénéficier d’un. Et cela semble porter ses fruits, car les citoyens sont de plus en plus nombreux à solliciter la prime pour l’achat d’un vélo électrique octroyée par la commune: 30 pour les six premiers de l’année 2022, et déjà 18 depuis juin!"

À la chasse aux mascottes

Pour inciter les citoyens à arpenter les chemins et sentiers de Brunehaut, une "chasse aux mascottes"est aussi organisée jusqu’au 22 septembre. "Dans chacun des villages de l’entité, nous avons dissimulé des mascottes (la Frai’z de Lesdain, la Pom’de Rongy, la Jonquille d’Howardries, Ducky de Laplaigne, les Ball’s de Bléharies, le Pompier de Jollain-Merlin, etc.), annonce Mickaël Haudrechy. Les participants devront s’aider des indices divulgués sur la page Facebook de la Commune de Brunehaut, et lorsqu’ils les découvrent, ils sont invités à se prendre en photo avec la mascotte. Ils peuvent ensuite nous transmettre les photos (chasseauxmascottes@communebrunehaut.be) afin de participer à notre concours et ainsi avoir une chance de remporter l’un des trois lots (200-100-50 € sous forme de Brun€uros)."

En cette semaine de la Mobilité, des actions seront également menées auprès du personnel communal (challenge veloactif.be) et des écoles de l’entité (le défi "Marche tes 5 minutes").