«À pied, à vélo ou en voiture tout le monde est le bienvenu dans les recyparcs de Wallonie picarde!»

Avec sa brouette!

"Oui. Bien entendu! répond Nathalie Remy, chargée de communication chez Ipalle: même si on ne possède pas de voiture ou de camionnette, on peut tout à fait avoir sa carte d’accès au Recyparc au même titre que les autres usagers particuliers. Il suffit de présenter sa carte d’identité à l’agent qui délivrera ladite carte."Ainsi, certains vont au PAC à pied ou à bicyclette. "Du côté d’Antoing ou de Péruwelz, une personne vient même avec sa brouette, ajoute Nathalie Remy. On comptabilise les visiteur s, pas leur moyen de locomotion, mais ce n’est pas totalement marginal, même si les gens s’y rendent majoritairement en voiture. Mais on a quelques habitués qui remplissent par exemple leur sacoche de vélo de déchets…"A Dottignies, un monsieur aurait même adapté une charrette pour y placer son seau rempli de déchets ménagers, nous a confié une employée. On peut utiliser la carte Ipalle reçue en inscrivant son véhicule. La carte est systématiquement scannée par l’agent: "Cela nous permet d’avoir des chiffres au niveau de la quantité des déchets (qui est encodée) et de contrôler le remplissage des containers. On comptabilise certaines matières soumises à quotas (les inertes, les végétaux, les encombrants) p our éviter les abus et le passage de professionnels. parce que cela a un coût pour la collectivité. Avant, on ne pouvait pas dépasser un certain seuil. Aujourd’hui, c’est possible moyennant paiement, mais nous devons connaître les quantités qui ont déjà été déposées." Une chose est certaine, déclare la chargée de communication: "I l n’y aura jamais de visite payante, et le nombre de visites ne sera pas limité. Cela n’a jamais posé de problème. On ne va pas au Recyparc dix fois par jour par plaisir. Il est tenu compte de la quantité de matières, pas du nombre de passages, même si cela nous permet d’obtenir des statistiques utiles."

Moins de collectes peut-être, pas de suppression

Par ailleurs, avec l’augmentation du nombre de Recyparcs et de PAV (points d’apport volontaire – il y en a désormais plus de cent dans la zone!), les collectes en porte-à-porte ne risquent-elles pas de voir leur fréquence diminuer?: "Cela ne dépend pas d’Ipalle. C’est une décision communale. On n’est que dans l’opérationnel. Nous sommes là en tant que techniciens pour accompagner les administrations. Certaines communes de Wallonie picarde ont diminué la fréquence de passage des camions pour les déchets résiduels, mais en s’équipant en contrepartie en PAV destinés à les accueillir."Dans le cadre d’un projet pilote mené avec Fost +/ et Ipalle, la ville d’Enghien a décidé de supprimer les ramassages de PMC (sacs bleus). "Ils ont pris une décision courageuse, commente Nathalie Remy. Et même si les collectes ont été supprimées, on constate que le taux de captation des PMC reste très important à Enghien."La mise à disposition de conteneurs enterrés offre plus de liberté au citoyen, qui peut les utiliser sept jours sur sept, de six à 22 heures: "C’est également meilleur pour l’environnement dans la mesure où on envoie nettement moins de camions pour la vidange des PAV que si on s’arrête devant chaque maison, dans chaque rue. Moins de camions sur les routes, donc moins d’émissions de CO2 et une économie pour la collectivité."

On sait qu’en 2025, chaque Wallon devra séparer les déchets organiques de son sac-poubelle, dont ils seront bannis: "Il faut anticiper cela. On est obligé, en tant qu’intercommunale, de mettre à la disposition des citoyens les services qui leur permettront de le faire. C’est pour cela qu’on tient tellement à les accompagner dans le compostage à domicile, qui reste la meilleure solution. Quand s’est posé le choix d’une collecte en porte-à-porte des déchets organiques, le calcul a été vite fait. Cela coûte beaucoup plus cher et est plus nocif pour l’environnement. C’est pour cette raison que de plus en plus de PAV sont installés."Mais on l’assure du côté d’Ipalle: même si certaines communes choisissent de les réduire, "il n’est pas du tout question de supprimer les collectes à domicile de déchets résiduels."