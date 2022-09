Un an au Canada avec le Permis Vacances-Travail

Le PVT, encore peu connu en Belgique, est un type de visa qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de voyager à l’étranger tout en travaillant. Dans le cas des citoyens belges, le PVT donne accès à l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Taïwan et le Canada.

Voyager pendant une longue période nécessite un budget conséquent. Le PVT est donc apparu à Jordan et Sarah comme la solution idéale pour financer leur périple.

Préparer le grand départ

Le couple se lance dans les démarches administratives alors que les restrictions sanitaires liées au Covid sont toujours présentes. Les frontières de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étant fermées, les deux jeunes gens se tournent vers le Canada. Plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir un PVT canadien: avoir une promesse d’embauche, disposer d’au moins 1500 € sur son compte, souscrire à une assurance. Des critères qui varient en fonction de la destination.

"On a juste suivi les informations du site internet pvtistes. net. C’est impossible de se tromper", affirme Jordan.

Le couple a épargné pendant toute une année. "On a vendu la voiture et les meubles. On a économisé. On avait mis environ 8000 € de côté avant le départ", précise Sarah. Économies et visas en poche, les tourtereaux s’envolent en août 2021 pour leur nouvelle vie.

Affronter l’inconnu

Arrivés à Montréal, tout ne se passe pas comme prévu. Le travail en crèche que Sarah pensait obtenir ne se concrétise pas. Elle décide alors de postuler dans une boulangerie. Elle y restera trois mois, avant de devenir assistante en pharmacie.

"C’est l’avantage d’être pvtiste. On peut quitter le job quand on veut", explique-t-elle, "le Canada est très ouvert. On peut travailler n’importe où si on est motivé".

Jordan sera plus chanceux et gardera le même travail (brasseur) pendant un an. Mais ce démarrage à deux vitesses mettra leur couple en difficulté: "Pour moi, tout se passait bien. J’étais dans mon monde et je ne voyais pas que ce n’était pas pareil pour Sarah", admet Jordan. "Au final, ça nous a renforcés", ajoute Sarah.

En tant qu’expatriés, ils ont pu découvrir une autre culture. Si le Canada est une destination très prisée des Européens, notamment en raison de la convivialité de sa population, tout n’est pas toujours tout rose. "J’ai dû me rendre chez le médecin", raconte Sarah, "J’ai payé 250 $ à l’entrée, avant même de le voir ! À la pharmacie, j’en ai eu pour 50 $ de médicaments. L’assurance a tout remboursé mais il faut pouvoir avancer l’argent".

Un nouveau chapitre

En août 2022, ils rentrent en Belgique. Une étape qui, selon eux, est trop peu abordée. "Il y a un décalage avec les proches", remarque Sarah, "la vie ne s’est pas mise sur pause le temps du voyage. Au bout d’un moment, les autres en ont marre d’entendre parler du Canada!"

Mais les deux globe-trotteurs ne sont pas près de s’arrêter. Ils ont déjà introduit deux nouvelles demandes de PVT, pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur départ est planifié pour novembre 2022. Ils devraient rester en Australie jusqu’en juillet, avant de s’installer en Nouvelle-Zélande pour un an supplémentaire.

Cette fois, pas besoin de trouver un job au préalable. Forts de leurs apprentissages, ils partent l’esprit plus tranquille. "Il faut accepter que tout ne se passe pas forcément bien et être prêts à revoir vos plans tous les jours", affirme Jordan. Un lâcher-prise qu’ils partagent quotidiennement sur leur compte Instagram @chattroteur.