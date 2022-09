Aller faire le plein en France vaut-il le coup? Nous avons fait le test!

Première surprise: il y a plus de voitures immatriculées en Belgique que de plaques minéralogiques terminant par "59", preuve que nos concitoyens profitent de leur déplacement non seulement pour remplir leur réservoir, mais aussi pour effectuer leurs (autres) courses.

Par contre, pas de files d’attente à la station-service, contrairement aux images que l’on a pu voir il y a quelques jours, dans d’autres zones frontalières.

Quant aux prix des carburants, ils sont inférieurs à ceux affichés chez nous, mais la différence peut varier fortement d’une ville et d’une "marque"à l’autre.

Prenons l’exemple d’un automobiliste tournaisien qui veut faire le plein (45 litres) d’essence Euro 95 pour sa petite cylindrée.

Une économie de 4 à 15€

Le prix officiel du précieux liquide est de 1,721 euro le litre côté belge. C’est aussi le prix pratiqué par la station située sur l’autoroute E42 à Froyennes. Non loin de là, au "Shopping Froyennes", le prix passe à 1,641 euro le litre. Sur la route vers Camphin (F), on trouve pas mal de stations en arrivant à Hertain. Le prix le plus bas est de 1,579 euro le litre.

Au "Super U"enfin, il s’affiche à 1,485 euro.

L’automobiliste devra donc débourser au total 66,83 euros en France, 71,01 euros à Hertain, 73,84 euros à Froyennes et 77,45 euros sur l’autoroute. Ici, la différence dépasse les dix euros.

Autre exemple avec un plein de cinquante litres de diesel. Il coûtera 86,95 euros à Camphin-en-Pévèle, 93,45 euros à Hertain, 95,80 euros à Froyennes et 101,05 euros si c’est le prix officiel belge qui est pratiqué.

La différence entre le prix le moins cher et le plus élevé est de 13% pour l’essence et de 14% pour le diesel.

Alors, le déplacement en vaut-il la peine?

Un usager domicilié à quinze kilomètres de la station française dépensera entre 3 et 5 euros de carburant pour aller jusque-là et perdra quelques dizaines de minutes. Oui, mais s’il en profite pour faire aussi le plein en eau, en vin et en produits laitiers (en ne faisant donc pas « vivre »les commerçants de sa région)? À chacun de voir…