Lys Festival: Louis Bertignac assure le show

Il est vrai que la scène, collée à l’hôtel de ville et au beffroi et face à l’église Saint-Chrysole, le tout illuminé de spots colorés, donnait un halo magique à la musique en cette douce soirée de septembre. Il n’en demeure pas moins que la plupart des spectateurs s’étaient déplacés pour deux artistes plus que confirmés: Véronique Sanson et Louis Bertignac, fer de lance du groupe de rock mythique Téléphone.

À 73 ans, Véronique Sanson reste une artiste aux multiples tubes. Elle a su enflammer le public tant dans le registre de la douceur que celui des rythmes plus endiablés. Un sacré répertoire qu’elle a complété par de nouvelles compositions issues d’un album qui sortira prochainement.

Il est 22h40 quand Louis Bertignac (68 ans) déboule sur scène, guitare à la main. Le public est venu pour entendre du rock et il en aura plein les oreilles durant deux heures. Les nostalgiques de Téléphone sont aux anges lorsque la star entonne "Cendrillon"alors qu’il est tout juste minuit!

Le maire Éric Vanstaen l’a promis: une deuxième édition aura lieu en septembre 2023, peut-être sur deux jours. Reste à considérer le poids du coût financier sur les finances locales…