C’est important pour vous de faire des festivals?

Un festival, c’est très sympathique: j’adore cela parce que ce n’est pas mon public et j’aime avoir des nouvelles têtes à séduire. Cela ne fait jamais de mal! Pour la saison estivale, il me reste une date, le 16 septembre, à Perthes, en Seine-et-Marne, juste à côté de chez moi. Après, ce sont les vacances de concert et je vais en profiter pour terminer mon album qui sortira en avril. Ce sera du rock, avec quelques chansons plus douces.

Votre vie semble être une quête de sens: la musique très jeune, les voyages au Népal? etc.

En 1993, je me suis retrouvé au Népal par hasard. La première fois que je m’y suis rendu, c’était suite à une longue tournée en Inde et dans la région. La dernière date se jouait à Katmandou et j’y ai trouvé un côté tellement paisible après une tournée fatigante, que je suis tombé amoureux de cette ville. Au lieu de rester deux jours, j’y suis resté 15 jours et puis j’y suis retourné six mois plus tard. Je m’y suis fait des amis musiciens, que j’ai invités en France. En fait, je suis connu comme le loup blanc à Katmandou.

Mais je ne parlerais pas de quête de sens, plutôt de plaisir. Surtout parce que je ne comprends pas tellement le sens de la vie. Et le meilleur sens que je puisse lui donner depuis toujours, c’est la recherche du plaisir. Et le plus beau sens de ma vie, c’est la musique! Un domaine où j’ai toujours été à la recherche de la perfection: je pense d’ailleurs que je suis un éternel insatisfait.

Vous avez encore bien du succès auprès des jeunes. Le tube «Cendrillon» est devenu un classique, repris en chœur dans les soirées.

Oui, c’est marrant parce que Cendrillon, je la vois comme une de mes enfants, je la vois davantage comme un être humain que comme une chanson. C’était un texte dédié à Romy Schneider, mais finalement destiné à beaucoup de gens. C’est l’histoire d’une petite fille qui a mal grandi.

Je suis toujours content quand je monte sur scène et que je vois la différence avec des groupes de jeunes. Je ne suis pas meilleur qu’eux, mais j’ai beaucoup de bonnes chansons. Je leur dis: j’aimerais bien avoir votre âge et ils me répondent: nous aimerions bien avoir tes chansons. J’ai souvent chanté avec Saule et je l’adore!

Des tubes de «Téléphone», dans les années 70, à aujourd’hui, vous vous êtes bien adapté!

Une de mes plus grandes fiertés, c’est la longévité. C’est tant mieux que je dure parce que, franchement, je n’ai pas appris autre chose et je ne sais pas faire grand-chose d’autre que jouer de la musique et monter sur scène. Donc, cela tombe bien que je sois encore accepté. C’est même merveilleux. Et je garde toujours cette envie de jouer, qui est finalement le fil conducteur de ma vie.

Combien avez-vous de guitares?

Entre 30 et 40, mais honnêtement, je joue toujours avec la même, une Gibson SG. En fait, j’ai quatre guitares fétiches: une électrique, une basse et deux sèches, une à 6 cordes et une à 12 cordes. Le reste, ce sont des souvenirs: je vais quelque part et j’en achète une. À chaque fois, je me dis que celle-là, elle est géniale, pendant trois jours je l’adore et, finalement, je reprends toujours ma Gibson!

Vous avez joué avec Charly Watts, le batteur des Rolling Stones!

C’était il y a très longtemps. Charly était mon Rolling Stones préféré: tous les membres du groupe ont du talent, mais lui, il avait un truc que les autres n’avaient pas. Il avait une forme de simplicité, de modestie, d’altruisme et de gentillesse. Lui, il avait le talent, plus toutes ces qualités. J’ai été extrêmement triste à sa mort, l’an dernier.

On ne vous retrouve pas beaucoup dans les tournées nostalgiques. Vous y auriez votre place!

Non, cela ne m’amuse pas. Si je peux faire mon truc seul avec mes copains, je ne vais pas m’en priver. Et je préfère faire de vrais concerts plutôt que de ne jouer que deux morceaux.

Où puisez-vous votre inspiration?

Je la puise dans la vie quotidienne. Parfois, je fais des déclarations d’amour en musique pour ma femme, pour mes enfants. Et puis, il y a les problèmes de la vie. Dans le prochain album, j’ai écrit une chanson sur le covid qui nous a bien embêtés, une autre sur la guerre en Ukraine. Tout peut être source d’inspiration!