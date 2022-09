Le hall sportif sera «relifté»

Un hall vieillissant

Il y a urgence: le hall sportif des Collines (à Frasnes-lez-Buissenal), construit il y a une trentaine d’années en partie sur une zone marécageuse, a beaucoup souffert, particulièrement au niveau de ses annexes (buvette, dont le sol s’est affaissé, vestiaires, bureaux, couloir de circulation principal, etc.) qui connaissent des problèmes de stabilité. Des étançons sont même cassés. L’avenir de cette partie du bâtiment est compté. On lui "donne"au maximum trois ans…

Voté par le conseil communal au printemps, l’avant-projet de rénovation a été transmis à la Région wallonne; le dossier de demande de subsidiation a été considéré complet par les services de la Région à la fin juin. L’échevin des Sports Sébastien Dorchy a présenté cet avant-projet, après avoir rappelé que le Collège avait suivi plusieurs pistes de réflexion (possibilité de travailler avec d’autres communes voisines, agrandissement du hall situé à l’athénée d’Anvaing…). Finalement, il a été décidé de revenir vers le bourg, plus peuplé, et qui profitera d’un accès, en mode mobilité douce, depuis les villages dès l’aménagement attendu du pré-RAVel. La visite récente de deux agents du SPW sur place a permis de revoir quelques éléments relatifs à la sécurité, à l’accès PMR, etc. Si on ne touchera pas au bâtiment principal qui accueille la pratique du sport (le parquet vieillissant et propice aux glissades sera néanmoins remplacé, et des équipements, comme un marquoir électronique, installés), les annexes feront l’objet d’un relifting complet.

Les terrains de tennis actuels seront transformés en petite agora sportive, accueillante pour les enfants, avec une verdurisation des pourtours.

La future entrée du hall sportif se situera à la place de la baie vitrée de la cafétéria actuelle. Dans le nouveau bâtiment, un couloir de circulation mènera vers les vestiaires et ceux-ci donneront un accès direct à la salle de sport, afin de répondre aux demandes des clubs. On accédera à l’étage via la cage d’escalier ou un ascenseur pour PME.

Une vue panoramique sur la salle depuis l’étage

Outre deux grands bureaux, un couloir de séparation entre la cafét’et la salle fera en sorte "que les parents qui ne le souhaitent pas ne seront pas obligés de rentrer dans la buvette ."De celle-ci, on devrait avoir, en principe, une (certaine) vue sur le site de Frasnes-les-Bassins. Car la cafétéria fera aussi office d’espace d’accueil pour les touristes, dans la mesure où ce local n’est pas prévu dans le futur bâtiment placé à l’entrée de la réserve ornithologique des bassins. "On voulait vraiment un lien entre le hall et les bassins, tandis que l’agora sportive sera totalement en bois pour avoir cette unité naturelle", précise la bourgmestre Carine De Saint-Martin.

Pour l’auteur de projet Stéphane Meyrant (Arcadus), "l’entrée actuelle est trop discrète, peu visible et peu accueillante. Par ailleurs, la priorité a été de libérer le plateau sportif encombré par du rangement et qu’on doit souvent traverser. L’étage permettra d’avoir vision plus panoramique et agréable sur la salle, totalement libre, en permanence."

Au "rez", un nouveau couloir offrira un accès direct au dojo et à la salle de fitness.

Le ministre a complété cette visite par celle du hall sportif d’Anvaing, sur le site de l’athénée (que son épouse connaît bien pour y avoir étudié) où le Collège a un projet d’agrandissement à plus long terme. "Actuellement, seules deux classes de l’école d’immersion peuvent bénéficier des installations et sont obligées de venir en bus à Frasnes", déplore la bourgmestre. Une absurdité en matière d’empreinte carbone: "A Frasnes, n ous estimons que la base de l’éducation passe par le sport", a déclaré Carine De Saint-Martin.

M. Dolimont a plaidé pour que l’auteur de projet dépose son dossier le plus vite possible "afin que je puisse donner mon accord de principe. Avant la promesse ferme, le dossier technique, le permis, puis le cahier des charges." Si tout se passe bien, les travaux dont le coût initial était estimé à 2 millions d’euros – un montant qui sera dépassé avec la hausse du coût des matériaux et de l’énergie – pourraient déjà débuter en 2024.