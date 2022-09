Réduire les risques aux passages piétons: à Dottignies, des leçons tirées d’un grave accident, en 2021

À l’endroit du passage piéton, plusieurs barrières colorées installées d’un côté et de l’autre rappellent qu’une école se trouve à quelques dizaines de mètres et que les enfants et adolescents traversent régulièrement la chaussée.

©EdA

Si l’enquête a montré qu’une visibilité réduite était malheureusement à l’origine de cet accident, c’est bien parce que des véhicules continuaient de se stationner tout (trop) près de ce passage. Fallait-il un accident pour que cet endroit se retrouve dans le collimateur des autorités? Avant les faits datant de novembre 2021, deux barrières placées avant le passage séparaient la chaussée de la zone dévolue au stationnement. "Mais les voitures arrivaient parfois à se garer près du passage à niveau, à hauteur des aménagements placés pour sécuriser l’endroit", indique Marie-Hélène Vanelstraete.

Pas de risque zéro

Ce n’est plus possible aujourd’hui. Dans le courant de l’année scolaire 2021-2022, deux autres barrières permettent de reculer la zone de stationnement. "La première se dresse dans la continuité de celles qui étaient déjà sur place. La deuxième a été installée en biais pour empêcher l’accès et le stationnement", confirme l’échevine. Si le SPW précise qu’aucun autre projet de travaux n’est prévu "à ce stade", le processus de réflexion autour de cette traversée (située sur un axe fréquenté) illustre bien la volonté des autorités de rendre le trajet maison-école le plus sécurisant possible. Le risque zéro n’existe pas. Mais c’est aussi sur des points stratégiques comme celui de Dottignies qu’il fallait et qu’il faudra encore travailler.