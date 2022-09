«Les relations humaines, c’est quelque chose de superbe!»

"Pour bâtir de grandes choses, il faut une base solide, estime Jean-Pierre Doclot. Dans un club, grâce à l’amitié qui lie les membres, les projets le plus fous sont envisageables. La cohésion de l’équipe est la garantie du succès. Service compris, c ar il est au cœur de notre raison d’être. C’est l’ADN du Lions!" Voilà pour la devise. Quant à son fanion, il décrit les huit thèmes du Lionisme: le cancer infantile, les troubles de la vue, l’environnement, le diabète, la jeunesse, la malnutrition, l’aide aux victimes de catastrophes et les causes humanitaires, avec leurs logos et couleurs respectives (qui représentent aussi la diversité des membres qui forment les clubs).Chaque année, le gouverneur profite de ses visites aux clubs pour collecter des fonds afin de soutenir des associations qu’il souhaite particulièrement mettre en lumière: "J’ai choisi de repartager l’argent récolté à l’internat (pour garçons issus de milieux défavorisés) Don Bosco de Blandain, à Une étoile qui danse, association d’accompagnement psychosocial pour des enfants atteints d’un cancer et leur famille, à L’île en soi, maison d’accueil chaleureuse pour les personnes adultes atteintes de cancer, et au Fonds Jacques Goor qui soutient la recherche contre le cancer de l’Institut De Duve. J e ne me contente pas de remettre un chèque. Il est aussi important d’être dans l’association, servir au bar lors de leur fête annuelle, partager leur quotidien, etc. Trouver des bénévoles aujourd’hui n’est guère évident."