L’école francophone Decroly était bien en tort

Lors de la séance plénière de rentrée Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le député Jean-Luc Crucke a interrogé à ce propos Caroline Désir, la ministre de l’Éducation.

Les foudres de Ben

"Pour Ben Weyts, de wet is de wet et ses foudres sont tombées directement sur l’école, les enseignants, les parents, qui n’en demandaient pas autant. Le rappel visait, sous menaces de sanctions, que l’école appartenait – je n’apprécie pas qu’on emploie ce vocabulaire quand on parle d’enseignement – en termes d’organisation, d’administration et de gestion à la Communauté flamande, et donc elle devait observer le rythme scolaire flamand. Je ne veux pas mettre de l’huile sur le feu mais plutôt remettre l’église au milieu du village. Si crime de lèse-majesté il y a eu, que l’école n’a pas respecté les règles, qu’on le dise une fois pour toutes", a demandé Jean-Luc Crucke qui avait pourtant appris qu’il y avait la loi et l’esprit de la loi.

Trop d’enthousiasme!

"En effet, l’école francophone de Renaix a été un peu trop enthousiaste à suivre le rythme scolaire francophone" reconnaît Caroline Désir. La ministre PS explique que, à l’image de l’école Docteur Ovide Decroly à Renaix, sept autres établissements situés en Flandre assurent l’enseignement en français. Il s’agit là d’un statut hybride propre aux communes à facilités.

"La Flandre a le statut de pouvoir ré gulateur et organise donc l’enseignement mais elle autorise ces écoles à suivre les programmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’être soumises à l’inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles dépendent donc bien de la Communauté flamande et elles doivent donc suivre le calendrier scolaire flamand. De wet is de wet. Inderdaad", a conclu la ministre.

"J’ai toujours eu cette impression, et c’est plus qu’une impression quand on vous connaît, ajoute Jean-Luc Crucke, qu’un ministre se grandissait en reconnaissant les faits et les éléments de droit. Les choses sont aujourd’hui extrêmement claires, la Communauté flamande avait raison. Punt. Aan de lijn. Passons à ce qui est l’essentiel, à savoir, l’enseignement."