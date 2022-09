Le quartier du Petit Courtrai réuni autour de sa ducasse

Si la réception pour l’ouverture de la ducasse se déroulait dimanche matin, c’est bien samedi, dès 6h, que les rues se sont animées avec le marché aux puces dans les rues du quartier.

Près du Foyer de l’amitié, les joueurs de pétanque (en doublette) étaient nombreux à participer tant samedi que dimanche. Pour les enfants, un stand de grimage et un château gonflable étaient à leur disposition, sans oublier Spiderman qui s’est baladé sur le marché aux puces toute l’après-midi.

L’orchestre Sébastien était en charge de l’animation musicale durant les deux jours tandis que samedi soir, Johnny Fostier était en concert.

La SPA était également présente sur le site, invitée par Roger et son équipe, afin de récolter des dons (nourriture, litières, jouets…) Très sensible à la cause animale, Ksenia s’est chargée de cette collecte.

Un food truck était par ailleurs sur place pour les petites faims et pour le service boissons, c’est toute l’équipe de bénévoles, forte de plusieurs nouveaux, qui était en mouvement.