Laplaigne: le projet éolien n’est pas enterré

Une réunion d’information préalable le 8 novembre

"Nous avons reçu un courrier précisant le projet, soit la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes d’une hauteur maximale de 180 mètres et d’une puissance totale de maximum 25 MWh, annonce Pierre Wacquier. Les promoteurs lancent les démarches pour l’obtention d’un permis unique de classe I et nous sollicitent pour l’organisation d’une réunion d’information préalable à destination de la population." Cette dernière se tiendra le 8 novembre prochain, à 18h, à la maison de village de Laplaigne.

Le Collège communal pourrait maintenir son opposition au projet comme il l’avait fait pour l’implantation du mât de mesure qui avait finalement été acceptée, après un recours, par la Région wallonne.