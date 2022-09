Jean-Pierre Doclot entame son gouvernorat

Un agenda très chargé

Né à Gaurain le 4 mars 1953, Jean-Pierre Doclot, est entré, après des études secondaires à l’École des frères et une formation comptable, à la Générale de Banque où il suit un cursus de gestionnaire de portefeuille. Respectivement directeur des agences de Leuze, Frasnes et Dergneau, il reprendra la direction de l’agence siège de Tournai Rue Royale de la BNP Paribas Fortis en 2000. Domicilié à Leuze, M. Doclot est marié, père de trois enfants et de sept petits-enfants. Aujourd’hui, ce fan des réseaux sociaux – son côté geek – est retraité, mais son engagement au sein du Lions lui laisse peu de temps pour se consacrer à ses autres centres d’intérêt comme la généalogie, l’histoire ou la lecture. Bénévole aux Banques alimentaires, entre autres, il a découvert le Lionisme après avoir été président de la Jeune Chambre économique, début des années 90: "Nous étions un groupe d’amis qui s’entendaient super bien et on ne voulait pas se quitter comme ça, mais continuer à se voir en faisant du social. Comme on voulait rentrer dans un service club, on a naturellement pensé au Lions. Mais à l’époque, l’âge moyen dans le club existant, Cathédrale, était très élevé par rapport à nous, Alors, on a décidé de créer un nouveau club, le Tournai Childéric."C’était en 1994: il a quasi exercé toutes les fonctions – notamment deux fois la présidence – au sein d’un club qui compte aujourd’hui 35 membres: "J’ai aussi été président de zone, deuxième puis premier vice-gouverneur."Pendant cinq ans, il s’est occupé de la formation (une tâche pour laquelle il avait des dispositions) au niveau du district, parcourant les 14 zones de Wallonie pour "prêcher la bonne parole", en rencontrant beaucoup de monde. Certains lui ont alors suggéré de postuler au gouvernorat, un rôle de coordinateur qu’on lui voyait bien endosser. Le Tournaisien s’apprête à parcourir 40 00 km pendant un an: "Pour soutenir les 94 clubs de Wallonie dans leurs actions, voir ce qu’ils font, partager leur quotidien. Je compte les visiter tous, de Saint-Vith à Comines et de Waremme à Virton. Humainement parlant c’est une des missions les plus enrichissantes qui soit avec l’aide aux défavorisés. Mon agenda se remplit très vite et c’est très bien…"Dans un mois, il sera aussi à Zagreb avant l’an prochain, d’aller rendre son mandat à Boston.

Comme signaleur bénévole

Ce qu’il apprécie le plus dans son service club: "J’ai la chance de coordonner des membres passionnés qui se mobilisent dès que l’actualité se fait plus sombre. Notre mission principale est d’aider les plus démunis et notre devise We serve: là où il y a un besoin, il y a un Lion!"Et de donner deux exemples: "L ors de la pandémie, grâce aux contacts de certains de nos membres, nous avons pu commander des milliers de masques en Chine alors qu’il était impossible d’en trouver dans le pays. Nous avons pu ainsi approvisionner des associations et des hôpitaux, dont le CHWap i." Et lors des inondations de 2021, "un centre de crise a été créé et des centaines d’appareils de petit et de gros électroménager neufs ont été remis aux sinistrés. Les Lions de Flandre ont contribué largement à cette action. On peut estimer à près d’un million d’euros le montant du matériel offert." Chaque année, le district participe activement à CAP48 et à Viva For Life. "En 2021, 150000 euros ont été récoltés, notamment par la vente de post-it à la sortie de grands magasins", dit celui qui était récemment à la rando moto Cap48 au WEX de Marche-en-Famenne comme signaleur: "Un autre défi sera encore élevé en décembre en reliant autre à vélo Tournai à Bertrix (qui accueille le Cube en 2002) en mobilisant tous les clubs sur le parcours."