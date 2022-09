En juillet dernier, nous avions évoqué avec Ronald Leclercq ce tournage très important pour lui. Ronald, c’est une "gueule"comme on dit, connue de tous les Tournaisiens, surtout autour de la Grand-Place. Ronald Leclercq, c’est surtout un garçon super-gentil, qui a trouvé dans le judo, le culturisme, puis le théâtre et le cinéma, le moyen de s’exprimer, lui, le grand gaillard qui avait du mal à s’extérioriser.

Le destin de quatre femmes en pleine guerre

Sa carrure fait qu’on lui confie régulièrement des rôles "d’homme de main ", comme dans son premier long-métrage, Abus de faiblesse de Catherine Breillat, avec Kool Shen, qu’il a tourné il y a tout juste dix ans. "À l’époque, les copains me demandaient si c’était un porno (en 1999, la réalisatrice française avait mis en scène Romance, avec un certain Rocco Siffredi)", sourit celui qui se dit aussi heureux d’avoir retrouvé un boulot de serveur dans un restaurant de l’entité. On retrouvera Ronald à la rentrée dans "Les Combattantes", une mini-série (en huit épisodes de 52 minutes) très attendue, réalisée par Alexandre Laurent. Avec Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou, Sofia Essaïdi, Sandrine Bonnaire, Tom Leeb, Tchéky Karyo, Yannick Choirat, Grégoire Colin, Laurent Gerra, Vincent Rottiers, Florence Loiret-Caille etc.: le casting est impressionnant et le budget (vingt millions) dépasse celui du Bazar de la Charité, qui réunissait déjà les trois actrices principales.

Ronald a apprécié l’ambiance du tournage. ©Com

Dans les Vosges et près de Paris

Cette histoire éminemment romanesque se déroule en septembre 1914, alors que les combats font rage. Dans un petit village de l’est de la France, près de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de l’horreur: Marguerite (Audrey Fleurot), une prostituée parisienne "aussi mystérieuse que flamboyante", soupçonnée d’être une espionne; Caroline (Sofia Essaïdi), l’épouse d’un propriétaire d’une usine de voitures parti au front qui se voit propulsée à la tête de l’entreprise familiale – un défi colossal et inédit pour une femme du début du XXe siècle; Agnès (Julie de Bona), la mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire, dépassée par l’afflux de blessés, et, enfin, Suzanne (Camille Lou), une jeune infirmière féministe en cavale depuis un avortement qui a mal tourné. Ronald joue le rôle de Gaston… l’homme de main de Marcel (Yannick Choirat, qui a déjà sept longs-métrages à son actif en 2022!), le patron d’un bordel: "Le tournage a d’abord eu lieu dans les Vosges, en mai et juin 2021, puis dans la banlieue parisienne pendant une quinzaine de jours."

Ronald joue le rôle de Gaston… l’homme de main de Marcel (Yannick Choirat). ©Com

Du vin… et de la coke

Crévecœur-en-Brie! Le nom du village de Seine-et-Marne où se déroule une grosse partie de l’action amuse particulièrement le Tournaisien. "Mais ce qui m’a surtout plu, ce sont tous les costumes, les uniformes et les décors incroyables recréés. C’était vraiment extraordinaire. Cette plongée dans le début du XXe siècle était très gaie, explique Ronald, qui se souvient notamment de cette scène, où, avec son patron, il va livrer du vin aux militaires sur le champ de bataille: sous les bouteilles, on a aussi caché de la coke."Il aurait dû par ailleurs conduire une moto, mais la scène n’a pas été retenue. Par contre, alors qu’il ne devait prester que sept ou huit jours dans sa première production "franco-française", dont il n’est pas peu fier, il est resté quasi deux semaines entières: "J’avais d’abord transmis au réalisateur une vidéo où je jouais une scène, mais séduit par ce casting, il m’a demandé une présentation. J’ai envoyé le portrait qu’avait fait de moi la télévision régionale, et il a été emballé."