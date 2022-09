Tournai : un concile des chevaliers de la Tour au féminin pluriel

Cela dit, moment éblouissant que la prestation de la cantatrice Coline Dutilleul (promotion 2019).

Au travail

Les années perdues à cause de la pandémie ont servi au Grand maître Bernard Decléty et à son collège proche de réfléchir aux moyens de dépoussiérer une confrérie qui portait de plus en plus mal le poids des ans. "Nnous ne pouvons être prisonniers du temps dans une Tour d’ivoire […] Nous savons qui nous sommes, des citoyens choisis pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font dans les domaines les plus variés de la société, sport, enseignement, social, culture […] (Notre) objectif, renforcer la renommée de la Ville de Tournai en lui offrant une ouverture sur le monde, des visites-conférences ont donné le ton, il faudra étendre ce tissu d’activités dans une évolution indispensable"

Sont nantis de nouvelles fonctions pas moins de sept chevaliers. La balle est das leur camp.

Chevaliers au féminin

Les "billets de caramel"de Bruno Delmotte, en verve et tableautins, ont établi le portrait de chacune des douze nouvelles ambassadrices. Établir la parité "n’est pas une fin en soi mais nous voulons nous associer un regard différent, des initiatives nouvelles, utiliser leurs réelles compétences dans un monde où elles sont, à juste titre, de plus en plus présentes et actives"

Les douze nouvelles "chevaleresses"de la promotion 2022, promotion Antoinette Spaak, sont:

Billouez Corinne, directrice fondation rurale Wallonne, co-présidente Conseil de développement Wapi

Cardinale Dominique, médecin présidente des Médecins généralistes, coordinatrice Centre Testing Wapi

Davoine Larissa, fleuriste, active en politique, Ordre de Marie de Hongrie de Binche.

Degraeve Marie-Christine, professeure au conservatoire Tournai, théâtre, mise en scène, créations..

Emare Anne-Sophie, infirmière, active en ce domaine

Guévart Célie, présidente des Filles Celles Picardes – Service de cohésion sociale

Hollevoet Allison, éducatrice, judokate aux nombreux trophées

Leseultre Françoise, enseignante – membre des Chevaliers de Saint-Amand

Rak Annie, journaliste RTBF, spécialiste en théâtre et mise en scène

Remue Céline, Service du protocole de la ville

Séguin Anne-Chantal, directrice de Babel Lingua à Tournai – passionnée de chant

Wlomainck Adélaïde, professeure de percussion au conservatoire, sous-cheffe des pompiers.