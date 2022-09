I’l est d’ichi

Lorsque naît à l’hôpital Notre-Dame, le 6 mai 1858, Jean-Baptiste Noté (qui ne sera que Batisse) les augures ne lui sont guère favorables. "Enfant de fille", le jeune garçon est plus assidu aux jeux dans les rues du quartier Sainte-Marguerite qu’aux bancs de l’école. Il grandit, apprenti balotil, accrocheur de wagons, métiers tout simples.

Alors que son avenir paraît sombre, s’ouvre la voie de la gloire. Emprisonné pour désertion -une punition estimée injuste – de l’armée où il est maréchal de Logis, il chante dans sa cellule. Un capitaine mélomane séduit par sa voix puissante et bien timbrée, des études musicales… et voici le petit garnement au faîte de la gloire. Pardonnons-lui cette pointe d’orgueil qui le fait signer ses lettres et autographes de "Jean Noté, de l’opéra"

À côté de l’artiste, demeure l’homme, une facette ô combien humaine, souvent oblitérée. Car cet enfant de Sainte-Magritte demeure un inconditionnel amoureux de sa ville; il y chantera maintes fois, offrant son concours pour une fête, une inauguration, une œuvre à soutenir.

Riche, adulé même des notables, jamais il ne renie les copains de sa jeunesse, du quartier ou du chemin de fer, partageant quelques pintes avec eux, payant des bonbons aux gosses.

Traduire cette vie dans toutes ses dimensions fut le défi des Ecrivains Publics qui, au fil des pages, ont réalisé une ligne du temps tout en justesse, en nuances, en tendresse, en humour. Pour interpréter ces lignes de vie, se répondent deux narrateurs remarquables, Michel Jakobiec, Florent Simon, prof du conservatoire et un Bernard Desmaele savoureux. Le rythme est allègre, le ton juste, les réparties heureuses, les dialogues où s’enchaînent des centaines détails aussi inédits qu’insolites, aisés et plaisants tissant le temps avec bonheur.

Pour honorer Jean Noté, il fallait que reviennent les airs de cette époque. Le groupe vocal et le cours de chambre se sont joints avec aisance à la voix de celui qui a accepté d’être un baryton de l’opéra. Emmanuel Wallon, professeur de chant au conservatoire, possède une voix à la large tessiture, une puissance naturelle qui fit résonner, dans une émotion à peine retenue, les chansons à voix, l’Angelus, le Credo ou Hérodiade.

Les commentaires les plus flatteurs et mérités ont salué le final et prouvé que Tournai ne manque pas de valeurs.

Une exposition superbe rassemblant la collection d’un passionné de Noté, Guy Demelemeester, se tient dans le cloître de l’hôtel de ville jusqu’au 30 septembre.