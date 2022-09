Hurlus Berlus, une ambition nouvelle - «Un parc d’attractions en centre-ville»

Cette année, la Ville de Mouscron voit grand. C’est sans doute pour cette raison qu’elle a fait appel à Cédric Monnoye. Ce Mouscronnois d’origine exilé à Bruxelles est le fondateur de l’ASBL C’est tout Com.

Sur son C.V: Le Festival Scène sur Sambre, Ça flippe à Tournai ou la Nuit du Cirque. Il y rajoutera une ligne en plus cette année avec Les Hurlus Berlus. "On veut faire vivre la commune au-delà de nos frontières et attirer la population extérieure", entame Brigitte Aubert. "Le modèle, c’est la Ducasse d’Ath. Les gens se déplacent en nombre jusque-là. Et les Athois sont très attachés à ce rendez-vous.On espère devenir aussi fédérateur dans un futur pas si lointain."

Ambitieux. Viser la lune? Ça ne fait peur ni à Amel Bent, ni à Cédric Monnoye. L’organisateur chevronné affiche clairement ses ambitions.

Son objectif? Ramener entre 15000 et 20000 personnes pour cette nouvelle formule. "Ça reste un pari. Mais après deux ans de disette, les gens ont besoin de se retrouver, de faire la fête. Les Mouscronnois constituent aussi une population chaleureuse et prête à se réunir autour d’un tel événement."

Avec ces ingrédients, Cédric Monnoye espère que la recette prendra, lui qui a vécu en terre hurlue jusqu’à sa majorité. "La position de la fête dans le calendrier est un atout supplémentaire. Ce sera le dernier grand rendez-vous de l’été", estime l’organisateur.

«Imaginé pour être et rester gratuit»

Lorsque Cédric Monnoye lance à la cantonade une affluence estimée à 20000 visiteurs, il parle de "fourchette basse". Sa véritable ambition est de faire grandir d’année en année ce rendez-vous automnal. "Ce n’est pas forcément démesuré, quand on sait que la Fête Médiévale a attiré près de 10000 visiteurs le jeudi de l’Ascension", recontextualise Laurent Harduin.

Cette ambition s’accompagne évidemment d’un budget qui passe du simple au double, sans que cela n’ait d’incidence sur l’accessibilité aux différents spectacles. "Garantir la gratuité, c’est un choix politique. On a imaginé l’événement pour qu’il soit gratuit et il doit le rester. On voulait vraiment offrir cette nouveauté aux Mouscronnois", reprend Brigitte Aubert. Au contraire d’événements comme le Festival international des Arts de la rue de Chassepierre où depuis 2022, Sortilèges, Rue et Vous à Ath.

Quitte à avoir de grandes ambitions, autant s’en donner les moyens. C’est toute une ville qui se transformera en un cirque gigantesque et itinérant le dimanche 2 octobre. "On voulait proposer un programme très riche, avec dix scènes fixes où il y aura jusqu’à huit représentations depuis le début de l’après-midi jusqu’au soir", indique Cédric Monnoye. Aux dix scènes fixes se rajoutent les quinze compagnies ambulantes qui animeront le centre-ville. "Les scènes sont prévues pour accueillir entre 200 et 500 personnes. Mais sur la Grand-Place, on pourra monter à 1.500-200 spectateurs."

Du Staquet au MUSEF, le périmètre a été savamment défini pour permettre une promenade aux nombreuses surprises. 150 artistes se chargent du reste. "Il y a autant du burlesque que du spectaculaire. L’enjeu est de séduire tous les types de public. En se basant sur les arts du cirque, on joue sur la mentalité festive et bon enfant, qu’on retrouve beaucoup à Mouscron."

Rien n’est laissé au hasard pour les Hurlus Berlus, à commencer par l’aspect pratique (plusieurs parkings de délestage seront mis en place au Centr’Expo, à l’Excel et aux Dauphins, avec des navettes pour accéder en ville). L’organisation veut aussi inclure les commerçants au cœur de la fête avec deux villages bar et restauration au MUSEF et sur la place Picarde. "On se donne quelques années pour placer Mouscron sur la carte des événements estivaux qui ont lieu en Belgique. Rentrer dans la cour des grands, c’est faisable en créant ce parc d’attractions en plein centre-ville", conclut Cédric Monnoye.

Tous les détails sont disponibles sur le site https ://leshurlusberlus.070.be/