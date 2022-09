Sangue Nero, de la Tournaisienne Ophélie Nève, primé au BIFFF

Un festival renommé

Principale récompense dans la compétition des courts-métrages belges (plus de 700 proposés cette année!), le prix du jury devrait lui ouvrir les portes d’autres festivals européens, qui le prendront ainsi plus vite en considération: "C’est quand même un joli tampon sur le film."D’autant que le BIFF (Belgian Brussels International Fantastic Film Festival), dont la 40eédition se clôture le 10 septembre, ce n’est pas n’importe quoi! "C’est un festival légendaire et crucial pour le cinéma de genre": si c’est Guillermo del Toro (réalisateur de Hellboy, Le labyrinthe de Pan, La forme de l’eau…) qui le dit, alors… respect. Le festival international du film fantastique de Bruxelles est devenu une référence incontournable aux yeux de tous ceux qui se passionnent pour ce cinéma qui fait la part belle à l’horreur, aux légendes, aux phénomènes surnaturels, au mystère, aux monstres et autres fantômes.

Deux documentaires et une fiction en projet

"Il y avait pas mal de programmateurs dans la salle, qui ont vu mon film et ont promis d’en parler. Le prix le met en lumière, même si on ne peut jamais être sûr de rien…"

Son travail de fin d’études à l’Insas, Sangue Nero, dont elle a aussi signé le scénario, est un court-métrage de 19,11 minutes. Réunissant à l’écran Chiara Vigalondo, Marie Bos et Marcel Gonaales, il a été tourné en février 2021 dans une petite maison de Mourcourt et dans les bois de Mont-Saint-Aubert. Nous nous étions d’ailleurs rendus sur le tournage à l’époque. La trame de ce conte onirique: Chiara, adolescente de 16 ans, vit isolée au milieu de la campagne avec sa mère et son beau-père violent. Un soir, celui-ci s’en prend à elle. Une transformation tant mentale que physique apparaît alors chez la jeune fille, avant que d’étranges éléments la guident vers une rencontre salvatrice …

Le prix est symbolique, mais il représente beaucoup pour Ophélie: "J’ai reçu une petite statuette qui figure un crâne de corbeau, l’effigie du BIFFF, une œuvre du sculpteur (NDLR: d’origine tournaisienne, comme elle) Michel Devillers. C’est mon premier! Il trône évidemment depuis au milieu de mon salo n."

Ophélie développe plusieurs projets: deux documentaires: le premier (encore en cours d’écriture), entre fiction et réalité, sur un village fantôme en Italie; le second, mêlant portrait familial, combat contre l’exploitation et préoccupation écologique, sur une société minière en Équateur, d’où elle est rentrée il y a deux mois. Le film pourrait prendre la forme d’un long-métrage.

En parallèle de cela, elle écrit une fiction plus tournée cette fois vers le fantastique et l’horreur "toujours avec des thématiques féministes et des personnages féminins."

En attendant, on croise les doigts pour découvrir Sangue Nero en janvier prochain au prochain Ramdam Festival.