Nocturne de l’étrange : Halloween avant l’heure à Ellezelles

Sécheresse oblige, les effets pyrotechniques étaient interdits par un arrêté datant du 31 août. Bien que ce dernier ait été annulé par le Gouverneur du Hainaut ce mercredi matin, les plans de la Nocturne ne seront pas bousculés. "À trois jours de l’événement, c’est très difficile de faire demi-tour; on ne veut pas se précipiter", indique Audric Roland, organisateur de la marche. Mais que les participants se rassurent, il promet que les sorcières ont encore plus d’un tour - de magie – dans leur sac.

"Cette édition sera davantage basée sur les contes du Pays des Collines et son folklore. Le Sentier redeviendra une vraie balade contée et les sorcières retrouveront leur lanterne traditionnelle… et elles seront présentes en masse!" Preuve que l’absence de feu n’aura pas refroidi les Ellezellois, certains départs sont déjà annoncés complets.

Pour profiter du Sentier pendant près de deux heures, la réservation est obligatoire via un formulaire trouvable sur la page Facebook de l’événement. Le prix d’entrée varie de 7 € pour les adultes à 4 € pour les enfants âgés d’entre 12 et 4 ans. Les plus jeunes (moins de 4 ans) pourront, eux, entrer gratuitement. Il sera également possible de se restaurer à mi-parcours, l’occasion pour les participants de se rassurer autour d’un breuvage de la Brasserie des Légendes.