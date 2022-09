Lotissement à la «Taillette» à Frasnes-lez-Buissenal: l’enquête publique démarre vendredi

En août 2021, de nombreux Frasnois s’étaient inquiétés d’un projet immobilier au hameau de la Taillette, aux limites de Frasnes-lez-Buissenal et de Saint-Sauveur. Les riverains s’étaient manifestés, et nous y avions fait écho, en plaçant des banderoles et en créant un groupe Facebook "Sauvons nos collines"pour exprimer leur refus de voir la société mouscronnoise Dott-Construct Construct ériger neuf maisons unifamililes à deux ou trois façades au lieu-dit Brun Culot.