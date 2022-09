La foire aux attractions de Tournai, ce sont aussi des animations pour petits et grands et une messe pour tous (vidéo)

À commencer, comme nous l’avons écrit dans un article paru ce jeudi 8 septembre, par le tir d’un feu d’artifice à bruit contenu, samedi, vers 22 h. Une initiative qui s’inscrit dans l’air du temps et que soutient le président wallon de l’Union des industriels forains belges, Anthony Mastrovalerio, même si le coût se veut plus élevé qu’un feu classique. Cette soirée aura été précédée par la traditionnelle inauguration en fanfare du champ de foire, sur le coup de 17 h. Un moment festif auquel prennent généralement part les autorités communales qui profitent de l’occasion pour faire l’un ou l’autre tour de manège au côté des dernières miss et dauphines élues.