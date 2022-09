Deux ans de prison avec sursis pour avoir organisé un trafic de migrants à Froyennes

Le prévenu niait les faits, assurant n’être qu’un "simple"migrant qui souhaitait également rejoindre l’Angleterre. Mais pour la présidente du tribunal, ses dénégations ne tenaient pas la route ayant été, à chaque fois, observé sans sacs ou bagages près d’une villa de Ramegnies-Chin, fréquentée par des migrants et de la gare de Froyennes. Contrairement à ce qu’il affirmait, il n’a pas non plus été interpellé par des services de police en tentant de traverser la Manche.

La présidente du tribunal considère que l’homme de 23 ans a bien aidé les migrants à monter dans des camions sur l’aire d’autoroute de Froyennes pour ensuite les faire passer en Angleterre, moyennant 1000 euros. Dans son jugement, elle met en évidence des transferts d’argent pour plus de 38000 euros réalisés par le prévenu vers le Maroc; une somme d’argent que le prévenu n’a pu valablement justifier. Elle signale qu’il a abusé de la situation de vulnérabilité de ces hommes et femmes ayant quitté leur pays et prêts à tout pour se rendre en Angleterre.

En plus d’une peine de prison de 2 ans avec sursis (5 ans), la présidente du tribunal lui a infligé une lourde amende de 88800 €, à la hauteur des 11 victimes identifiées, mais également assortie d’un sursis.