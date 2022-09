Un soleil brille aussi pour le Musée de folklore et des imaginaires à Tournai

Et pour être plus précis, cette reconnaissance désigne un "lieu de destination constitué d’un ensemble d’activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d’intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d’accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable, à l’exclusion des activités foraines".

Cette reconnaissance permettra au Musée de Folklore et des Imaginaires de bénéficier d’investissements d’amélioration de son infrastructure.

"Très concrètement, cela signifie que l’on peut introduire des budgets au niveau de la Région pour améliorer l’accès du musée pour les PMR par exemple. Par ailleurs, son référencement sera amélioré. Cela permettra au musée de gagner en visibilité auprès du grand public", explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

C’est aussi une belle reconnaissance pour le remarquable travail effectué par le conservateur Jacky Legge. Un joli cadeau de départ pour ce dernier qui sera admis à la retraite à partir du 1er novembre prochain, après 42 ans de service...

Rappelons que plusieurs sites tournaisiens affichent désormais deux soleils (ces derniers étant aux attractions touristiques, ce que les épis sont aux gîtes...) soit: le Beffroi, le film présenté à l’Office du tourisme: Le couloir du temps de la pierre au ciel, l’Écopark adventure, Jungle city, le musée des arts de la marionnette, le musée de la tapisserie et des arts textiles et le musée d’histoire naturelle et vivarium. Le nombre de soleils dépend de divers critères liés à l’accueil et au confort des visiteurs, à la communication envers ces derniers, etc.