Le retour de la fête des moissons au moulin

Cette 34efête des moissons s’inscrira aussi dans le cadre des Journées du patrimoine. En voici les points forts: le vendredi 9 septembre aura lieu l’inauguration officielle suivie d’une soirée de variétés avec Richard Alexandre. Le samedi, en plus de la brocante, auront lieu successivement des animations pour les enfants, le concours de cartes au pain (13h30), la pesée des potirons et courgettes suivie de la distribution des trophées de la 29ecucurbitade (17h), le jet au pot des adultes (18h) et la soirée avec François Claude et ses danseuses, sosie de Cloclo, suivi par DJ Flash Dance. Le dimanche commencera par la messe (9h30) sous le chapiteau avec la chorale des cinq chemins, suivie de l’apéritif-concert et du repas campagnard. Le chanteur François Ramon accompagné des danseuses de Dream Dance Company retrouvera la scène de son village (16h). Le jet de 300 faluches aura lieu ensuite pour les enfants puis pour les adultes. L’animation de Flash Dance clôturera la fête.