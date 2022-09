Pour une bonne fluidité, des départs différés seront programmés le matin, entre 9h30 et 10h30, ainsi que l’après-midi, entre 14 et 15h. Un horaire précis sera établi avec les participants au moment de l’inscription, à prendre par téléphone, mail ou directement dans les bureaux de l’Office au 30 Grand-Place. La location d’un cuistax biplace - possibilité d’installer deux enfants à l’arrière- est fixée à 30 € pour une durée d’utilisation maximale de deux heures trente. Au retour de la balade, buvette et foodtruck permettront aux participants de reprendre des forces et d’échanger leurs impressions.