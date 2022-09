La vallée de l’Escaut en fête, de Pecq à Avelgem, en passant par Celles et Mont-de-l’Enclus

Côté flamand

Ainsi à Avelgem (Spikkerelle, Scheldelaan 6), la balade guidée, en français et en néerlandais de 6 km BlueWalks permettra de tout savoir sur la création et les merveilles naturelles de la vallée de l’Escaut. Départ à 14h. Sur inscription. Nombreuses visites au programme (dont l’église de Bossuit, convertie en œuvre d’art), dont celle du moulin d’Outrijve en fonctionnement, et inauguration à 10h30, à l’écluse et passe migratoire de Waarmaarde/Kerkhove de l’œuvre d’art ‘KARKAS’de l’artiste GIO.

L’œuvre de l’artiste GIO sera inaugurée officiellement à Waarmaarde/Kerkhove (Avelgem.) ©www.avelgem.be

Le moulin d’Outrijve (Molenstraat 41) sera en fonctionnement de 10 à 18h… si le temps le permet. ©EDA.

L’église de Bossuit reconvertie en œuvre d’art. Sur le sol en granito vénitien, l’artiste américaine Ellen Harvey dessine l’ombre de l’église telle qu’elle était avant d’être détruite à la fin de la Première Guerre mondiale. ©EDA

Parmi les six animations proposées à Espierres-Helchin (ancienne piscine Le Bassin dès 10h): Fata Morgana, une expo des étudiant.e.s en master "Rénovation"de l’Académie des Beaux-Arts – Tournai (reconversion créative intérieure) et une balade de 11 km à la découverte des lieux surprenants de l’entité.

À Kluisbergen le rendez-vous est fixé à la réserve naturelle Paddenbroek, Kettingweg.

Visite du château d’Herpelgem, Avelgemstraat 6.

À Celles

Ferme du Ruisseau, rue du Petit Marais 16 à Pottes:

Panier de pique-nique rempli de produits locaux (réservation obligatoire: 069/857760). Animation musicale par Les ZamuZettes de 11h30 à 13h).

Foire Agricole, rue de la Tourelle à Pottes: marche, expo, bar, restauration, village des enfants.

Église de Pottes, rue du Monument: balade "À pied, pour une balade des oiseaux". Durée: 1h30.

À Mont-de-l’Enclus

Panier de pique-nique rempli de produits locaux chez Marie Pot’Pins, 34, rue d’Anserœul à Amougies.

Réservation obligatoire: 0476/692814

Animation au pont d’Avelgem à Orroir dès 9h: fanfare de Dergneau (?) et château gonflable

À Pecq

Cimetière des Anglais; Trieu de la Savonnerie, à Esquelmes

Balade de 2 km "Les Marais de Léaucourt", 12a Chemin des Étangs à Hérinne s.

Programme complet:www.espacebleu.eu