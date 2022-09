La dénatalité fait mal aux écoles de Wapi, qui ont perdu 1852 élèves en dix ans

Comme souvent lorsqu’un établissement connaît des difficultés, plusieurs raisons peuvent être avancées. Mais une explication fait mal, là comme dans beaucoup de communesdepuis quelques années: la population scolaire est en net recul. On peut le voir sur notre tableau ci-joint: quinze communes sur les vingt-trois de Wallonie picarde ont perdu des élèves entre 2011 et 2021. Soit un déficit en dix ans de 1852 élèves.

Si l’on pointe les trois plus grandes communes de la Wapi, la situation est fort contrastée: + 169 élèves à Mouscron, – 569 élèves à Ath, et -844 à Tournai.

La semaine dernière, un petit vent de panique a soufflé sur l’enseignement communal tournaisien. Les premiers chiffres n’étaient pas bons. "La situation est effectivement assez stressante lors de cette rentrée scolaire", confirme Jean-François Letulle. L’échevin de l’enseignement espère ne pas devoir procéder à un recomptage des élèves au sein des écoles communales aux alentours de la mi-septembre. En principe, l’encadrement scolaire est calculé sur base des chiffres au 15 janvier. Dans le cas où il y a un écart de plus de 5% entre septembre et le début d’année, sur base de tous les chiffres encodés par les directions d’écoles, le taux d’encadrement est revu sur base des nouveaux chiffres.

"C’est le scénario le plus redouté pour un pouvoir organisateur", dit l’échevin. Parce que cette diminution du taux d’encadrement implique des affectations d’enseignants dans d’autres écoles sur base de leur ancienneté, cause des pertes d’emploi, se répercute sur les maîtres spéciaux, nécessite des restructurations en termes d’implantations… "Mais on n’en est pas là heureusement: les chiffres évoluent encore".

Des familles ont aussi quitté la commune

La courbe est descendante à Tournai, et aucun réseau d’enseignement n’est épargné. L’an passé, l’école libre des Frères et la petite école communale Saint-Lazare ont fermé leurs portes. L’année précédente, l’école maternelle de la rue Beyart avait fermé et il avait fallu réorganiser les écoles communales de Blandain.

"C’est important de faire notre autocritique. C’est bien sûr ce qu’on fait tout le temps, lors de nos réunions entre directions notamment", indique M. Letulle. Qui précise qu’il existe aussi pas mal de motifs de satisfaction. Comme la belle progression enregistrée à Templeuve pour ne prendre que cet exemple. "Mais ce n’est pas facile. Car, outre ce phénomène général de dénatalité, notre commune a aussi perdu beaucoup de familles parties habiter ailleurs".

Les écoles de villages souffrent davantage

Faudra-t-il se résoudre à restructurer le paysage local, fermer des écoles pour en sauver d’autres dans les parages directs? "La réalité d’une rentrée n’est pas celle de l’année suivante. Mais il faut bien reconnaître que l’offre scolaire est très importante dans le Tournaisis. Cela dit, je mets un point d’honneur à sauver les écoles de village. Car dans beaucoup d’endroits, c’est le dernier service public qu’il reste".

L’échevin confirme que les écoles de villages souffrent un peu plus que celles des villes. "C’est un vrai paradoxe. En mettant son enfant au village, on évite de se jeter dans les bouchons, on fait moins de kilomètres… Mais la proximité qu’on connaît au village, entre les parents et les enseignants, provoque des situations qui ne sont pas toujours faciles à gérer pour une direction ou un pouvoir organisateur. Quand il y a une difficulté à surmonter, on est très vite dans l’émotion. Ce n’est pas rare de voir des parents exiger tel ou tel enseignant, et de menacer de mettre leur enfant ailleurs s’ils n’obtiennent pas gain de cause".

À Havinnes, les destins liés du maternel et du primaire

L’école communale d’Havinnes avait déjà connu des moments difficiles voici quelques années.

Elle avait bien remonté la pente.

Mais en cette rentrée, elle voit sa population dégringoler, de 31 élèves à 12 élèves. Tout juste. Avec douze élèves, l’école a droit à un sursis. C’est-à-dire qu’elle peut continuer à fonctionner pendant un an, le temps d’accroître sa population scolaire avant la rentrée prochaine.

L’école primaire communale d’Havinnes doit redresser ses chiffres.

On a déjà vu des écoles remonter la pente quand pouvoir organisateur, enseignant(e)s, direction et parents se retroussent ensemble les manches.

Mais que s’est-il donc passé à Havinnes? Comme souvent dans pareille situation, l’explication est multifactorielle. L’école n’a pas été épargnée par un turn-over important au sein de l’équipe pédagogique. Une enseignante fort appréciée a quitté l’école pour devenir directrice, un enseignant qui donnait satisfaction a réorienté sa carrière dans une autre école, etc. "On m’a reproché cette instabilité au sein de l’équipe pédagogique. Au village, peut-être davantage qu’ailleurs, les parents sont très attentifs à cet aspect. Mais en tant que pouvoir organisateur, on ne peut pas tout contrôler".

En raison de cette valse des enseignants, des projets pédagogiques ont été stoppés net. Des parents ont peu apprécié. Des familles ont retiré frères et sœurs.

Dans les locaux de l’école maternelle libre d’Havinnes, insérés dans un bâtiment partagé en bonne intelligence avec l’école primaire communale depuis des années, on observe attentivement la situation.

Car si l’école primaire venait à tomber, l’école maternelle perdrait une partie de son attrait. On n’en est pas là fort heureusement.

L’école primaire est toujours bien là, et l’école maternelle compte dix-neuf élèves. "L’an passé, le jardin a été complètement refait grâce notamment à l’aide d’un papa. L’entrée a elle aussi été refaite pour que ça soit plus clair pour les parents", nous dit une enseignante du maternel.

"On partage le réfectoire et plusieurs locaux avec l’école primaire, on a des projets ensemble, c’est vraiment un plus d’avoir ces deux implantations qui cohabitent. Il faut que ça continue ainsi". C.Ds