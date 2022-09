Des riverains du quai Sakharov nous ont récemment contacté pour nous faire part de leurs inquiétudes par rapport aux aménagements futurs de la zone comprise entre l’entrée du parking nouvellement aménagé du quai Sakharov, face à la rue de l’Arsenal, et le pont des Trous, à hauteur de la rue des magasins.

Soit là où sont installés les pavillons de chantier qui migreront sur une (toute petite) partie du parking évoqué plus haut vers la mi-septembre. Le remaniement des talus entre les ponts des Trous et Delwart avait déjà été évoqué dans un précédent article.

Pour les résidents inquiets, les aménagements sur l’espace jadis dédié à Tournai la plage, ne sembleraient pas conformes aux esquisses verdoyantes initialement présentées lors des réunions du comité "Autour du Pont".

Le porte-parole des riverains a même évoqué la crainte de voir se développer sur le site un véritable "désert bétonné".

«Pas du tout», répond le SPW

Par le biais de l’agence de communication Scaldistournai.eu, le SPW tient à rassurer les riverains concernés qu’il invite par ailleurs à le contacter directement pour obtenir des compléments d’informations si celles qui leur avaient été données dans un premier temps n’étaient pas suffisamment limpides à leurs yeux.

Le plan des aménagements qui nous a été fourni prévoit en effet bel et bien la création de plusieurs zones de verdure sur cet espace.

"Toutes les zones du plan d’exécution colorées en vert (voir l’illustration jointe à cet article) sont en effet des espaces qui seront ensemencés et/ou plantés (couvre-sols, arbustes, arbres hautes tiges…), sur sol plat ou sur des talus et des buttes qui seront créés.

À cela, on pourrait même ajouter (en jaune sur le plan) des dalles engazonnées qui formeront l’accès piéton aux points d’apport volontaire ainsi qu’au Ravel depuis le quai Andreï Sakharov", précise-t-on du côté du SPW.

À la Sainte Catherine, tout bois reprend racine...

La végétalisation va débuter dès que les cabanes et engins de chantier auront déserté le site, vers la mi-septembre. ©EdA

Deux conditions doivent toutefois impérativement être réunies pour que cette verdurisation du site puisse débuter; d’une part, il faut que l’espace soit totalement et entièrement dégagé, ce qui sera le cas dans quelques jours comme nous l’avons écrit plus haut, mais il faut aussi - et surtout - que la période soit propice aux plantations ainsi qu’à l’ensemencement.

La météo constituant, bien évidemment, un facteur essentiel pour la réussite de ces opérations.

Vu comme ça, on a du mal à imaginer les espaces de verdure et pourtant, ils sont bien prévus sur le site... ©EdA

Ce qui devrait être le cas dans les toutes prochaines semaines.

Une fois cette dernière étape réalisée, il n’y aura plus qu’à attendre que la végétation pousse…