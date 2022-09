Membre du CD&V comme son mentor, le bourgmestre Luc Dupont, il était jusqu’à ce jour échevin des Travaux – et premier échevin – de la Ville de Renaix.

Luc Dupont, 70 ans, se trouvait aux commandes de la cité des Bommels depuis vingt-deux ans. Il avait succédé au socialiste Walter Kerkhove.

Estimant qu’il était temps de laisser la place aux jeunes, M. Dupont avait annoncé qu’il céderait la sienne à mi-mandat.

Après avoir prêté serment fin août devant le gouverneur de Flandre orientale Carina Van Cauter, et le nouveau bourgmestre Ignace Michaux a pris officiellement ses fonctions jeudi dernier.

Parmi ses attributions, on retrouve la sécurité, la police, les pompiers, l’état civil… et les Bommels.

Une festivité que l’ancien roi (c’était en 2008, quand il avait formé le couple royal avec Kristel Devoe) ne manquerait pour rien au monde.

Un mandataire très populaire

Ignace Michaux, dont la devise est Un homme sans ambition est comme un oiseau sans ailes, se dit fier de devenir le premier magistrat de la Ville de Renaix. La commune à facilités située sur la frontière linguistique est dirigée par une coalition CD&V – N-VA. Populaire, M. Michaux avait réussi le deuxième score derrière Luc Dupont au dernier scrutin communal. Bon vivant mais aussi très sportif, le nouveau bourgmestre est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux que son prédécesseur (qui ne l’était pas du tout): on le retrouve sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur Tiktok.

Ignace Michaux a une solide connaissance des rouages de la politique: il a travaillé au cabinet de la Défense, au cabinet des Affaires étrangères et à celui du ministre des Affaires intérieures. Patrice Dutranoit (CD&V) fait par conséquent son entrée au Collège communal tandis que Kevin Onyn devient le nouveau conseiller communal.