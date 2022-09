Dix ans de blues, de jazz et de bonne musique

Demandez le programme!

Et une décennie d’existence, cela méritait bien une programmation de niveau international en matière de blues, de jazz, de folk, d’electro, de chanson française et de musiques du monde.

Le mois de novembre sera ainsi marqué par les Saturnales, ayant comme parrain le multi-instrumentiste français Henri Texier. En deux semaines, une dizaine de groupes très diversifiés vont se produire au Club.

Mais avant cela, les mois de septembre et d’octobre ne seront pas en reste.

Ce vendredi 9 septembre à 20h30, le batteur lillois Thomas Grimmonprez, professeur au conservatoire de Bruxelles sera accompagné par le guitariste antillais Manu Codjia, le contrebassiste Jérôme Regard et le pianiste Benjamin Moussay.

Le vendredi 23 septembre à 20h30, c’est un duo franco-américain qui sera au Club. Depuis 2010, Jen "Lil Red"Milligan et Pascal Fouquet composent leur propre musique inspirée du bon vieux blues jazzy des années trente et quarante.

Huit jours plus tard, le concert des Tournaisiens de Glass Museum est sold-out. Le vendredi 7 octobre, l’Open Music proposera un des "coups de cœur"avec l’Orchestra Nazionale Della Luna, qui est un quartet de jazz moderne mêlant electro et musique du monde. Le quartet est composé des saxophones de Manu Hermia (B), de la batterie de Teun Verbruggen (B), du piano de Kari Ikonen (Finlande) et de la contrebasse de Sébastien Boisseau (F).

La billeterie ouverte

Un événement d’envergure internationale aura lieu le mercredi 10 octobre à 20h30 avec le concert blues et soul du quatuor américain de l’incontournable Tommy Castro, se produisant en formule club. Le samedi 22 octobre à 20h30, vous pourrez recevoir une piqûre de jazz, blues, folk avec les musiciens danois et italiens de "Doctor Django and his nurses". Pour terminer le mois d’octobre, le Jazz tour des Lundis d’Hortense fera une halte à Comines le samedi 29 octobre à 20h30 avec les Belges du Maxime Blesin quartet.

La billetterie est ouverte sur le site où il est possible de réserver les concerts mais aussi la formule concert avec repas.

www.openmusicjazzclub.be