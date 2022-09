Mouscron: échappée belle ce dimanche à la Paix

Tous les éléments étaient réunis ce dimanche pour que la journée soit parfaite, entre présence du soleil et absence de contraintes sanitaires. "De ce fait, les détenteurs de belles voitures anciennes étaient plus d’une centaine à s’inscrire pour le rallye et 86 ont accepté d’exposer leurs automobiles durant presque toute la journée, au retour de leur road-trip", relate Steve Mercier, principal organisateur du rallye avec Jean-Marc Pauwels.