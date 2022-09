Les chineurs à la fête dans la rue de Menin à Mouscron!

Quel succès pour la traditionnelle brocante de la rue de Menin, ce dimanche! Plus de 500 stands de brocanteurs, une rue de Menin noire de monde et un soleil éclatant pour venir couronner le tout. Après la déception d’un samedi pluvieux pour la brocante des enfants, les sourires étaient de retour sur les visages pour la brocante des "grands". "Nous avons eu un peu peur ce matin vers 7h car le temps était assez brumeux, mais dès 10h, le soleil est apparu et les gens ont commencé à affluer en nombre", explique Christophe Degrande, co-organisateur de l’événement depuis 5 ans maintenant. Vêtements, vinyles, cassettes vidéo, éléments de vaisselle, les chineurs ont pu se délecter des nombreux stands placés entre le magasin Lidl et l’implantation du Shalom du Collège Sainte-Marie, soit un bon kilomètre de brocante. "I l faut tout de même savoir que malgré les 500 stands, nous avons toujours 200 personnes en liste d’attente, qui n’ont donc pas pu venir aujourd’hui. 200 déçus, en quelque sorte. Nous aimerions pouvoir allonger la distance jusqu’à l’ancien Sarma, mais cette année, ça n’a pas été possible de s’arranger avec les autorités."