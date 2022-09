Le député frasnois Jean-Luc Crucke n’est pas pessimiste: «nous avons encore notre sort en main»

Le duo a cherché qui pourrait bien l’accompagner. Côté Écolo, Claire Hugon se dit partante: "je ne la connaissais qu’un peu. Humainement, ça a été une chouette découverte."Nawal Farih, la députée CD&V devait remplacer Marie-Martine Schyns ( Les Engagés) finalement empêchée par un événement familial impossible à reporter, mais elle avait des examens programmés à la KUL: "Mon ami Vincent Duchâteau a accepté de se joindre à nous en dernière minute."Emballé par le côté pluraliste de la démarche, le kiné frasnois Julien Sanders a suivi et soigné le quatuor durant tout un périple, que Patrick Prévost n’a pas mené à son terme: "Il avait un ongle incarné dès le départ. Il a tenu 80 km, au prix d’un effort surhumain. Je l’ai vu souffrir. C’est un réel exploit."Défi réussi donc pour le parlementaire MR qui s’est fixé d’autres challenges…

Tout pour le «climat»

Six mois après avoir donné sa démission comme ministre du gouvernement wallon et quelques semaines après avoir renoncé au poste de juge à la Cour constitutionnelle, l’Anvinois dit ne nourrir aucun regret: "je me sens en pleine forme, très serein et donc plus que jamais mobilisé par ce qui pour moi est capital aujourd’hui. L’été qu’on vient de passer malheureusement l’a encore prouvé. Ce que les experts du GIEC nous disent depuis des années s’avère même en dessous de la réalité. Il appartient au genre humain de réagir, de prendre les mesures. Se lamenter ne sert à rien. On a encore notre sort en main. Prenons-le le plus intelligemment possible. C’est ça mon engagement actuel, pas des disputailles politiques!"Un engagement dirigé dans trois directions. La première est collective: "Le temps où le politicien, dans sa bulle (parlement, collège communal…), prenait les décisions pour tout le monde est révolu. Il faut s’entraider, le triangle "citoyens, politiques et experts"et quand on a une idée, pouvoir demander l’avis de ceux qui ont l’expérience. Je travaille de manière concrète sur quatre dossiers: le stockage énergétique, l’agrovoltaïsme (faire coexister sur les prairies panneaux photovoltaïques et élevage), les communautés énergétiques, et ce qu’on nomme les fast charges, Sur tout le territoire de la Wallonie picarde, il n’y a que deux charges rapides pour véhicules électriques, sur l’E42 à Tournai. C’est totalement insuffisant, et beaucoup trop cher par rapport aux autres régions. J’ai moi-même vécu l’expérience. Non seulement ça manque, mais les compagnies se font beaucoup de blé là-dessus", dit celui qui a opté pour une full électrique.

Une régulation nécessaire

Au niveau parlementaire, Jean-Luc Crucke va demander "qu’on discute très rapidement avec les opérateurs qui dépendent de nos responsabilités, qu’on les entende pour voir comment on peut très concrètement venir en aide aux citoyens. Il faut pouvoir reconnaître que la libéralisation du secteur de l’énergie est un échec. On a commis une erreur, moi comme d’autres, devons l’assumer. Clairement, quand on voit les conséquences que cela a, y compris sur le plan du quotidien, on doit pouvoir réguler le marché de l’énergie, comme en France. On ne peut pas non plus être aveugle à ce qu’on appelle les surprofits, le lien qui est fait par exemple entre l’électricité et le gaz. Les producteurs se font des fortunes sur le dos des citoyens et de l’économie, au risque de créer une catastrophe. Comment changer de modèle? On n’a pas suffisamment investi dans le durable. Ne retombons pas dans les mêmes travers, investissons plus rapidement dans l’intelligence énergétique de demain, la recherche, l’innovation, les nouveaux process… L’énergie durable, c’est ça qu’il faut mettre sur le devant Il faut pouvoir quitter le "fossile" le plus vite possible. Il faut le faire avec enthousiasme en se serrant les coudes."

Retour au barreau?

Il y a une troisième dimension sur laquelle il dit travailler: "J’ai été approché par deux bureaux d’avocats bruxellois J’ai été avocat pendant trente ans. il se pourrait que je retourne vers le barreau, pour prendre les matières liées à l’environnement, au climat. À un moment donné, dans un état de droit, quand certains ne font pas leur travail ou ne le font pas, il faut que la justice puisse être saisie… Ce n’est pas encore décidé, c’est en discussion, mais ce ne serait pas en full-time. Il n’y a que 24 heures sur une journée et je veux continuer à pouvoir vivre et voir ma famille."

Par rapport à son parti, "clairement, c’est un secret de polichinelle que je ne partage pas les orientations actuelles et conservatrices du président, mais je n’ai pas envie de perdre mon temps dans des disputes. Le contentieux politique dans son sens premier du terme ne m‘intéresse pas. J’ai des contacts avec beaucoup de personnes, pas que des hommes et des femmes politiques, je rencontre beaucoup de jeunes qui aujourd’hui sont prêts à s’engager, à prendre leurs responsabilités. Je continue dans la direction de ce que je veux faire. Si je serai candidat à la présidence du MR? Pour le moment, j’ai autre chose à penser, je veux dépenser mon énergie à faire autre chose."

Et sur le plan local, alors que la rumeur l’envoie à nouveau vers Mouscron: "je confirme bien que j’habite Anvaing et je n’ai pas du tout l’intention de déménager. Je suis bien là où je suis. Aujourd’hui la politique au niveau local n’est pas à l’ordre du jour, mais pour rappeler ce que m’a dit un jour André Flahaut, “il ne faut jamais dire jamais”. Mon attention, aujourd’hui, est versée vers trois autres domaines qui me prennent beaucoup de temps."