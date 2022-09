Quand indiquera-t-on le parking de la grand-place à Tournai?

Le parking de l’esplanade de l’Europe (380 places) est plutôt bien indiqué sur les boulevards. Mais les rares panneaux signalant la direction à suivre pour le parking souterrain de la Grand-Places sont très peu visibles.

Qu’en pense Jean-François Letulle, l’échevin de la mobilité?"Ça fait dix ans qu’on en parle et ce sera bientôt une réalité; au début de l’année 2024 et peut-être même avant",nous dit-il. Pourquoi seulement maintenant?"J’ai fait inscrire cette volonté dans la PIV (Politique intégrée de la Ville); une ligne budgétaire permettra de financer la mise en place d’une signalisation dynamique de deux parkings de la ville: celui du Fort Rouge près de la Grand-Place et celui de l’esplanade de l’Europe. En temps réel, les automobilistes qui arriveront en ville sauront combien de places il reste dans ces deux parkings".

Convention avec le SPW

Un dispositif technique doit pouvoir donner en temps réel des chiffres fiables quant à l’occupation de ces parkings. Ça ne posera pas de problème dans le parking de CityParking où il existe déjà un système de barrières, mais il faudra installer des caméras connectées ou un système de comptage sur l’esplanade de l’Europe."On a justement une réunion à ce sujet la semaine prochaine avec le SPW. Parce qu’on aimerait que ces panneaux intelligents puissent être installés et connectés à la nouvelle signalétique installée par le SPW sur les boulevards, pour gagner du temps et de l’argent".

Mais pourquoi ne pas mettre dès aujourd’hui des panneaux tout simples et pas très coûteux, juste pour indiquer la direction des parkings et signaler qu’ils existent?"On attend ça depuis dix ans, on ne veut pas faire aujourd’hui les choses à moitié".

Ce dossier sera en principe concrétisé d’ici la fin de la législature. Les autres parkings suivront."Il faudra aussi mieux indiquer des parkings de délestage comme ceux de la prison et du quai Sakharov, quelques poches de stationnement comme les parkings du quartier Saint-Jean et de l’ancienne douane. Ou les stationnements qui seront créés du côté de Choiseul et dans la rue du Sondart".Et celui d’Imagix? C’est un parking privé. Il existe une convention avec le CHwapi pour le personnel de la clinique Notre-Dame, et avec la ville pour les riverains et les travailleurs de la rue Royale ainsi que de ses alentours.

«Suffisamment de places en surface»

Mais pourquoi donc CityParking ne fait pas davantage de publicité pour son parking souterrain? Jean-François Letulle a déjà eu l’occasion d’en discuter avec les responsables de la société privée."J’entends souvent dire qu’il est mal indiqué et que ça explique qu’il ne soit pas davantage utilisé. Mais tous les Tournaisiens connaissent son existence. La réalité, c’est qu’il y a suffisamment de parking en surface. Dès que le parking de la Grand-Place est fermé pour permettre l’organisation de l’une ou l’autre activité, on remarque que le parking souterrain est alors complet".

L’échevin assure qu’il ressort de plusieurs études sur la question que la ville de Tournai n’est pas si mal lotie en matière de stationnement et d’accessibilité."Quand je dis ça, ça fait hurler certaines personnes, mais c’est une réalité: Tournai est la plus attractive en matière de stationnement par rapport aux autres villes wallonnes comparables: je ne connais pas beaucoup de belles grand-places comme la nôtre qui ont autant de places de parking".