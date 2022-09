La santé d’Olivier, détenu en Iran, vacille

Olivier Vandecasteele a été arrêté le 24 février par les autorités iraniennes. Ce travailleur humanitaire originaire de Tournai a travaillé plus de six ans en Iran pour des ONG internationales. Les raisons de son arrestation restent inconnues à ce jour et aucune charge ne repose contre lui. Il est à l’isolement complet, souffre de graves problèmes de santé et n’a pas accès à des avocats de son choix.