Péruwelz: Arrêt 59 is love…

Depuis le début de cette semaine, l’artiste frasnois, avec l’aide de la Ville, qui a mis une nacelle à disposition, est en train de transposer son œuvre mais de manière permanente cette fois sur la façade d’Arrêt 59, face à la gare.

"Olivier était intervenu sur plusieurs façades de l’entité par la technique du collage,explique Julie Dechamps, directrice d’Arrêt 59.Suite à notre candidature à l’appel annuel de la commission des arts de Wallonie, nous avons reçu un soutien pour adapter et pérenniser l’une de ses propositions sur notre façade. Notre idée, l’an dernier, était de rendre accessible l’art plastique en dévoilant des œuvres accessibles au plus grand nombre et en sortant du cadre traditionnel. D’ailleurs, au printemps-été 2023, nous remettrons en place l’Echappée, toujours avec cette volonté de placer l’art dans l’espace public."

L’œuvre d’Olivier Sonck était donc collée en 2021 sur le pignon et l’artiste, en raison des orages, avait même dû intervenir plusieurs fois afin de la recoller. Ici, il la transpose pour durer.

"J’utilise des pochoirs sous forme de grandes lettres qui sont alignées,indique l’artiste.J’avais fait une maquette auparavant et j’utilise de la peinture en travaillant au rouleau. Le mur sur lequel on l’installe est bien protégé et s’avère donc propice pour réaliser le travail."

Ce slogan sonore, inspiré par la célèbre chanson des Beatles,All you need is love, est venu tout naturellement aux oreilles d’Olivier, et pour cause."Je suis assez sonore. J’entends facilement une déformation, un peu à la manière du Professeur Tournesol, sauf que lui est vraiment sourd."

«Un slogan ne dit pas tout, mais il interpelle»

Olivier Sonck laisse au public le soin d’interpréter l’œuvre."Déjà, tous les centres culturels n’auraient pas accepté ce mix entre français et anglais. Beaucoup de gens trouvent ce slogan positif alors qu’il pourrait avoir également une portée ironique: mais que représente donc la Wallonie? "Olivier donne cours à Charleroi et à Anderlecht. Il enseigne la sérigraphie et l’infographie."J’ai une formation aux Beaux-Arts de Mons dans l’image imprimée, la gravure et la sérigraphie. Depuis une dizaine d’années, le texte remplace beaucoup l’image et j’aime jouer avec le langage. Certains parlent d’une forme de poésie. Je dirais plutôt que je suis affichiste. Un slogan ne dit pas tout, mais il interpelle. Encore une fois, chacun peut l’interpréter comme il l’entend. On suscite la réflexion."

Désormais, le passage devant la façade d’Arrêt 59 s’effectuera au rythme de Walloneed is love.