Le parking du quai Sakharov, 95 emplacements à deux pas du centre de Tournai, restera-t-il gratuit?

Toutes ces opérations ont pris fin ce vendredi, de sorte qu’en fin d’après-midi, le parking pouvait à nouveau accueillir les véhicules.

En tout, ce sont 95 places de parking qui ont été ici tracées dont trois réservées aux PMR.

Les accès vers les quais ont également été remis à neuf.

Quelques places de parking seront toutefois encore inaccessibles durant les prochaines semaines comme l’explique l’agence Scaldistournai.eu, chargée de communication pour les travaux d’embellissement des abords de l’Escaut et du pont des Trous effectués par le SPW.

"Les travaux vont désormais toucher l’une des dernières zones non encore aménagées en rive droite, à proximité du pont des Trous. Et pour cause, il s’agit des espaces qui ont été occupés par la "base vie" du chantier depuis un peu plus de deux ans. Installés en rive droite, entre la tour de la Thieulerie et le parking Sakharov, les pavillons verts seront déménagés les 13 et 14 septembre pour occuper une petite partie du parking côté rue de l’Arsenal.

Leur emprise sera réduite au strict minimum par rapport aux 95 emplacements de stationnement qu’offre le parking Sakharov. Face à ces places utilisées pour les besoins du chantier jusqu’à la toute fin des opérations, en avril prochain, quelques places seront condamnées très temporairement, pour permettre le placement de la grue le temps du déménagement et du placement des conteneurs.Une fois débarrassés de ces conteneurs, les lieux pourront faire l’objet des aménagements prévus aux plans, dont certaines zones en béton désactivé, des talus arborés et végétalisés, la poursuite du revêtement en dalles de pierre bleues pour le Ravel en bord d’Escaut…", nous apprend Scaldistournai.eu

Gratuit, payant ou zone bleue?

Pour rappel, ce parking est idéalement situé à un peu plus de 500 m du centre que l’on peut très aisément rejoindre à pied via le pont de Fer. Bien que cette zone soit entourée de zones payantes ou soumises à la réglementation sur les zones de stationnement temporaire, rien ne permet dans l’état actuel des choses de dire qu’il en sera de même pour ce parking à l’avenir.

"Je n’ai aucun projet en ce sens dans mes cartons", a certifié le bourgmestre de Tournai.