"Il y aura donc bien un McDo à Péruwelz,confirme le bourgmestre, Vincent Palermo.Il y avait eu deux recours, le premier portant plus sur les terrains et les infrastructures et le second sur le principe même de McDo. Comme je l’ai déjà dit, qui sommes-nous pour interdire à quelqu’un d’aller manger dans une telle enseigne? Nous prônons l’alimentation saine dans nos écoles et nous continuerons à le faire, mais il faut aussi laisser la liberté à chacun d’aller manger au McDo ou dans une de nos friteries dans l’entité, ou alors, on interdit aussi les bistrots, les pâtisseries et les magasins de bonbons."

Le bourgmestre rappelle que la Ville s’est montrée exigeante au niveau environnemental dans le cadre de la construction du bâtiment."Que ce soit en termes de matériaux, de récupération d’eau, de chauffage ou de bornes électriques pour voiture et vélos. Quant aux emplois qui seront créés, 40 à l’ouverture environ, il y aura un partenariat avec la Ville afin d’en faire profiter les Péruwelziens",avance le bourgmestre.

L’affichage de l’avis s’effectuera jusqu’au 21 septembre et toute personne peut consulter la décision à la commune (site de la rue des Chaufours). Si certains souhaitent continuer à contester cette décision, il faudra passer par le Conseil d’État.