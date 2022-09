Retour aux sources à la ducasse d’eul rue Basse

Dans le temps, la ducasse se déroulait en plein air, sous les lampions… Il y avait plusieurs estaminets, kiosques et autres salles (Palace et Gaieté) mais beaucoup de choses ont disparu… La ducasse 2022 se déroulera donc sous les tonnelles, avec ambiance guinguette, et dans le cas où le temps serait exécrable, la manifestation rejoindra une salle proche des lieux.

La Confrérie du Couziau est, elle, en pleine métamorphose et en cure de rajeunissement tandis que le président et le secrétaire, (Albert et Jean-Claude) ont continué de travailler sur un nouveau projet à savoir la numérisation d’archives et autres supports remémorant d’anciennes festivités ou traditions et autres valeurs du patrimoine local.

Au programme

V endredi 2 septembre

18h: cérémonie d’ouverture. Le cortège emmené par la Fanfare municipale fera danser les géants Couziau, Zélie, le petit Zulma (rebaptisé… Bastien!) et Boctiaumutte (le Celte), qui pour la première fois seront accompagnés du géant Malou d’Hacquegnies et du petit géant de Buissenal… Dans le bas de la rue se déroulera le traditionnel apéro des Rubassiens; 19h: nouveauté mise en place grâce à des jeunes, prenant la relève des comitardsavec "Sur la route des Géants", un jeu de nuit interactif par équipes comprenant diverses épreuves d’adresse et humoristiques.

Delphine Bouchez 0495/514.026 ou Agathe Parez au 0497/731954

Samedi 3 septembre

Souper aux moules en la salle des Arcades.

Dimanche 4 septembre

8h: marche dans les Collines Frasnoises. 6 ou 12 km; 9h30: départ de la Balade Familiale du Pays des Collines; 10h: randonnée des mobs; 11h30: apéro en musique suivi des repas steaks ou saucisses du Couziau – animation par Open Brass; 15h30:A contre-courant, ou comment résoudre les problèmes énergétiques de la vie quotidienne, spectacle burlesque tout public par la Compagnie Odile Pinson; 17h:Gaz manouche, un quatuor exceptionnel qui fait revivre des classiques de la chanson française, musette et autre! swing, façon guinguette, au bord d’Eul Rhosnes; 19h: fanfare déjantée "Jukepop" (succès des années 90).

Lundi 5 septembre

Le Renclos: visite des géants aux pensionnaires de la Maison de retraite; retour à la rue Basse et souper aux 100 saurets grillés ou Cras Bouyaux.

Pour les soupers, réservations indispensables au (0495/835024 ou pmverriest@gmail.com