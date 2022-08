Un rucher touché par une maladie bactérienne très contagieuse à Flobecq

Suite à la détection à Flobecq d’un foyer de cette maladie bactérienne contagieuse qui provoque la mortalité des jeunes larves d’abeille et l’affaiblissement de toute la colonie, l’Afsca a pris plusieurs mesures de protection et en a informé la population, plus particulièrement les apiculteurs, notamment via le site internet communal.