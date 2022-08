Intermarché veut étendre sa surface commerciale de 50% à Celles: une enquête publique est en cours

La future enseigne devrait ressembler à ceci. ©EdA

La direction du magasin a présenté son projet à l’administration communale récemment. Elle souhaite agrandir la surface commerciale de 50% et étendre également le stationnement, en rachetant une parcelle située à côté du magasin. "L ’enseigne a eu l’opportunité d’acquérir une partie du terrain voisin. Ce projet découle de cette acquisition", explique Michaël Busine.

Concrètement, les changements seront assez importants puisque la surface commerciale augmentera de 50%. En parallèle, l’enseigne en profitera pour agrandir également son aire de stationnement. " La direction souhaitait un espace plus grand, plus agréable aussi pour les clients et les travailleurs car actuellement, tout est plus étroit et pas spécialement très pratique quotidiennement", poursuit le bourgmestre de Celles. En outre, l’extension du magasin permettrait de rendre l’espace dédié aux produits frais plus attrayant (et plus fourni), mais aussi de mettre l’accent sur le vrac et le local, " des habitudes qu’il faut mettre de plus en plus en valeur", estime Michaël Busine.

L’offre est relativement faible sur cette zone géographique puisqu’Intermarché est la seule grande surface de l’entité (Il faut se rendre à Frasnes, Pecq ou Renaix pour en trouver d’autres). Dans la commune, un magasin plus grand et plus fourni (notamment en produits locaux) devrait séduire plus de clients. " Le magasin avait déjà trouvé son rythme de croisière et fonctionnait très bien le dimanche matin", conclut Michaël Busine. D’où l’ambition, pour la famille Ronse, de passer à la vitesse supérieure.

Le collège communal rendra la décision définitive

L’enquête publique est donc en cours jusqu’au 12 septembre. Le dossier n’est pas soumis à une étude d’incidence et peut-être consulté à l’administration communale depuis le début de semaine, uniquement par rendez-vous auprès du service urbanisme (via le 069/85.77.66 ou par mail sur urbanisme@celles.be). Il peut également être consultable via l’URL suivant: https://tinyurl.com/2022-0093. Au terme de l’enquête publique, différents organismes livreront leur avis sur ce dossier (dont le fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie, à Mons et celui des implantations commerciales à Namur), mais aussi des commissions plus locales, dont la Commission consultative de l’aménagement du territoire.

Le verdict final reviendra au Collège communal de Celles, à moyen terme. Les travaux pourraient donc débuter dans les mois à venir…

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale (service urbanisme), jusqu’au 12 septembre prochain.