Grosse inquiétude aux Vergers de Barry: «Le Codeco arrive trop tard...»

La salle frigorifique qui permet de conserver les pommes et les poires pendant plusieurs mois, et ainsi étaler la période de vente, fait grimper la consommation électrique."Je ne peux pas faire autrement que d’utiliser ce frigo, au minimum quelques semaines pour avoir un peu de temps afin d’écouler la production. J’essaie de vendre le plus vite possible mes fruits mais la production belge est énorme: notre pays est le deuxième ou troisième producteur européen."

Les grosses manoeuvres ce mardi, dans des vergers situés à Béclers. ©EdA

Les limites du stockage à l’ancienne

Les marges de manœuvre de l’exploitation sont minces. Stocker les pommes et les poires à l’ancienne, au frais dans des caves ou des greniers?"On pourrait gagner un peu de temps, tenir jusqu’au 15 octobre, mais il y a le risque que les fruits ne ressemblent plus à l’état qui était le leur au stade de la cueillette: or ce sont de tels fruits que les marchands veulent". Guillaume a toujours connu le principe du frigo."Ma maison a été construite dans les années 50, il existait déjà une telle installationpour conserver les fruits".

Les fruits abîmés ne sont pas la panacée

Il y a énormément de fruits abîmés cette année, et ils seront difficiles à écouler."La rentabilité de notre exploitation est basée sur les belles pommes et poires à croquer, achetées à un prix correct, qui nous permettent de donner du travail de 5 à 10 personnes en moyenne toute l’année, et en tout quelque 20 à 25 équivalents temps plein".

La poire Conférence est prête à être cueillie. ©EdA

En outre, beaucoup d’usines de transformation ont été délocalisées de Belgique ou de France vers des pays de l’est de l’Europe: l’éloignement rend les fruits belges moins attractifs en raison du coût du transport."On transforme aussi nous-mêmes en jus nos poires et nos pommesmais l’augmentation du coût de l’énergie a aussi un impact sur cette activité: pour faire fonctionner la presse, fabriquer le verre, etc".

Reste la solution d’écouler un maximum de fruits dans le circuit court."Notre magasin à la ferme a beaucoup de succès. Sans vente directe, l’exploitation n’existerait plus depuis dix ans.Actuellement, seuls des distributeurs sont accessibles aux clients mais le magasin ouvrira bientôt ses portes. Quant aux commerces de proximité, ce n’est pas un marché extensible à l’infini. De surcroît, après la crise du Covid, beaucoup de petits magasins qui avaient connu un beau succès lors du confinement tirent aujourd’hui la langue".

La diversification représente un tiers du CA

La diversification est aussi un credo de l’exploitation tournaisienne depuis une dizaine d’années."On s’est lancé dans le bio, on a bien développé la vente directe, on vend des fraises et des fruits rouges depuis une dizaine d’années, on transforme le plus possible nos fruits… Cette diversification représente aujourd’hui un tiers de notre chiffre d’affaires".

Actuellement, seuls des distributeurs sont accessibles aux clients mais le magasin à laferme ouvrira bientôt ses portes. ©EdA

Guillaume rappelle qu’il a beaucoup investi pour permettre à son exploitation de continuer à se développer."Les filets achetés pour protéger la moitié environ de nos pommiers, installés dix jours avant la grosse averse de grêle du printemps, ont sauvé les fruits et aussi les jeunes arbres. Mais hélas! on ne sait rien faire sur le coût de l’énergie, on ne peut que le subir".

Devra-t-il laisser tomber une partie des fruits au sol, faute de savoir écouler la production? Le fruiticulteur tournaisien ne veut s’y résoudre."Parce que des gens ont du travail ici, parce qu’il y a des gens à nourrir".