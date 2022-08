Atlas, le gentil géant de Bon-Secours qui aurait eu 100 ans

Imagine et l’ASPP, association de la sauvegarde du Péruwelzis, vous donnent rendez-vous à la salle paroissiale de Bon-Secours, rue du Château, du 3 au 5 septembre de 10 à 18h pour découvrir ou redécouvrir toutes les facettes de ce personnage hors normes.

William Brulard a bien connu le géant. Des tas de souvenirs d’enfance et d’adolescence lui reviennent également, puisés dans de nombreux reportages de son père, Alain Brulard, journaliste.

Sa maman sur une main

"Il mesurait 2m35 et pesait 240 kg,indique William Brulard.À un moment, il chaussait du 62! C’était un grand homme dans tous les sens du terme, doté d’un grand cœur, très affectueux avec les enfants et avec les clients du bistrot que tenait sa maman et que le géant venait aider. Dans le café, Au géant Atlas, à deux pas de la basilique, il portait sa maman à bout de bras et la faisait tournoyer sur sa main. Les clients aimaient ça."

Le goal était trop petit!

Né le 11 juillet 1922 à Templeuve, où ses parents exploitaient une ferme, Fernand Bachelard est arrivé très jeune à Roucourt. Le géant est d’ailleurs enterré au cimetière de Roucourt. Sa tombe, hors normes elle aussi, se situe à l’entrée à droite.

"Je l’ai connu grâce à mon père,confirme William.C’était un colosse impressionnant. Sa voiture était conçue spécialement pour lui. Sinon, il devait parfois s’asseoir à l’arrière des véhicules pour pouvoir conduire."

Fernand Bachelard a pratiqué beaucoup de sports, s’essayant à plusieurs disciplines, comme le football, où il était gardien de but."Le goal était trop petit, bien évidemment,sourit William Brulard.Il a fait pas mal de boxe et de catch. Il n’y avait pas de gants à sa taille. Comme il gagnait tout, les fédérations se lassaient et l’ont poussé vers la sortie, en ne renouvelant pas son affiliation."

Blessé pendant la guerre

C’est Edgard Moreau qui avait pris le géant sous son aile pour lui faire pratiquer le catch. " Et c’est Edgard qui lui a donné ce surnom d’Atlas", souligne Bernard Delcourt, président de l’ASPP.

Le destin de Fernand Bachelard aurait pu basculer durant la Seconde Guerre mondiale. " Au moment de la campagne des 18 jours en Belgique, Fernand était parti pour s’engager. En se dirigeant vers Abbeville, il a reçu un éclat d’obus dans le pied. Il avait 18 ans, confie Bernard Delcourt. Il a finalement pu être emmené plus tard dans un hôpital de Toulouse. Un médecin l’a soigné mais il a développé la gangrène. Il a, par après, dû se cacher chez une tante dans une ferme pour échapper aux Allemands."

À 18 ans, il mesurait déjà 1 m 90 et chaussait du 50. Pas possible dès lors, pour lui, d’être engagé à l’armée comme il l’aurait souhaité, car les bottines militaires de cette pointure n’existaient pas…