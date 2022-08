Dans le cadre des informations de suivi de chantier qui y sont régulièrement postées sur l’état d’avancement des travaux d’embellissements des abords du pont des Trous, on apprend en effet que la pose du plancher du belvédère du pont Delwart a été retardée en raison du vol de plusieurs planches destinées à cette opération.

"Il aura donc fallu repasser une commande, faire réceptionner (contrôle qualité) les planches auprès du SPW, et désormais les préparer avant leur installation: en plus d’être rabotées, les planches sont en effet rainurées et ces deux rainures sont remplies d’une résine antidérapante pour éviter les glissades par temps humide ou verglacé", précise encore Scaldistournai.eu.

Sachant qu’il s’agit de bois exotique, on imagine que le préjudice est important même s’il n’a pas été précisé.

Les opérations de pose ont désormais repris sur le site qui devrait aussi être davantage sécurisé pour éviter une nouvelle mésaventure similaire.

Cette passerelle ne devrait, en principe, pas être accessible avant l’inauguration prévue dans un peu moins de 8 mois, en avril 2023.