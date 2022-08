Selon des témoins, les faits se sont produits aux environs de 14h30; ils disent avoir entendu plusieurs coups de feu et vu un homme tomber devant l’ancienne boucherie chevaline, devenue aujourd’hui la Boucherie Leuzoise. Comme nous l’a confirmé le bourgmestre de la cité bonnetière, Lucien Rawart, le tireur se déplaçait à moto. Le premier magistrat leuzois n’en savait toutefois guère plus dans la soirée sur le déroulé plus précis des faits; les investigations étant toujours en cours.

Selon les observations de certains témoins toujours, le motard et un jeune homme d’origine étrangère auraient discuté brièvement avant que le premier pointe un revolver vers le second et tire à quatre reprises. La victime, dont on a appris qu’elle serait originaire du Moyen-Orient et qu’elle émargeait au CPAS de Leuze, a notamment été blessée à une main et au thorax.

Elle a été prise en charge assez rapidement par le service d’urgence pour être évacuée vers le CHwapi dans un état jugé très sérieux.

La police est aussi intervenue en nombre sur le terrain et a cadenassé une zone incluant notamment la rue du Gard et les jonctions vers les rues d’Ath et Tour Saint-Pierre.

Un dispositif qui était toujours en place au moment de la sortie des classes, ce qui a provoqué quelques embarras de circulation. Il a néanmoins été levé assez rapidement car, vers 16h, les voies étaient à nouveau ouvertes à la circulation.

Pour l’heure, les enquêteurs recherchent activement le motard qui aurait peut-être été filmé par des caméras de surveillance jalonnant son trajet. Nous ignorons s’il a agi de manière impulsive suite à la conversation menée avec le jeune homme ou si son geste s’inscrit dans le cadre d’un règlement de compte.