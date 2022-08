Paperie Harduin à Herseaux: «La rentrée a commencé très tôt en magasin»

"Cette année, on a vu beaucoup de monde dès notre réouverture,le 1er août,poursuit-il.C’est la première fois que ça commence si tôt. On a été surpris car il faisait beau temps, mais les gens souhaitaient justement échapper à la chaleur et, dans le contexte actuel, on a aussi ressenti chez eux une appréhension, une incertitude quant à l’évolution des prix. En outre, avec une rentrée programmée le 29 août, les parents sont venus à l’avance, puisque les salaires n’allaient pas être versés pour cette date-là."

Des livraisons dans 150 écoles!

Dans le nouveau bâtiment de 1000m2ouvert il y a 6 ans à la rue des Croisiers (le magasin d’origine, plus petit, était situé sur la place d’Herseaux), la période de haute fréquentation se poursuivra jusqu’après la rentrée des secondaires, à la mi-septembre. On y croise des Belges désireux de trouver en un même lieu l’intégralité de la liste demandée et de pouvoir acheter leurs articles à la pièce, là où les grandes surfaces imposent parfois d’acheter en lots. On y trouve aussi des Français séduits par la spécificité et la proximité du lieu, la frontière n’étant qu’à un jet de pierre. " Et ce, même si certains de nos produits sont spécifiques à la Belgique, les listes différant de part et d’autre de la frontière", souligne le gérant.

Outre ces ventes en magasin, la sprl livre également 150 écoles de la région de Mouscron, du Tournaisis, et même de plus loin. " On prépare les colis classe par classe", relève Emmanuel Harduin en sortant d’un dossier au nom d’une école montoise la liste du matériel demandé pour la 2ematernelle.Un travail de titan assuré avant chaque rentrée par l’équipe forte de dix personnes.

Du stock pour mieux gérer

Mais les fournitures scolaires ne représentent "que" 30% du chiffre d’affaires de la société herseautoise. La part du lion, ce sont en réalité les commandes en papeterie passées tout au long de l’année par les entreprises en tout genre qui la composent.

" Afin d’assurer nos services, on stocke beaucoup à l’avance, souligne le patron,pour une question de prix et d’approvisionnement: avec la crise, les fabriquants ne produisent plus certains produits, notamment à base de PVC, ou de papier, qui est très cher. Pour l’instant, on est à environ 4% de hausse pour les fournitures en général. Mais l’année prochaine, tout ce qui est à base de papier va encore augmenter très fort. De notre côté, on a essayé de limiter la hausse des prix sur les produits courants. Comme on est grossiste, on peut le faire plus facilement que d’autresmagasins."