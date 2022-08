Devant les bâtiments scolaires, on partagera même une tasse de café et un morceau de gâteau. À l’exception de l’un ou l’autre qui traîne les pieds en faisant la moue, la plupart des enfants (environ 150, pour trois classes de maternelle et six de primaire) affichent une mine plutôt réjouie en retrouvant leurs ami(e)s dans la cour de récréation, où règne une effervescence inhabituelle. Cette ambiance un peu fébrile était due sans doute, entre autres choses, à la forte présente de médias – télévision et presse écrite confondues – de l’ensemble du pays, venus assister à ce qui constitue bien une particularité au niveau national.

Certains rigolent

" C’est bien de rentrer plus tôt, ça nous laisse un avantage sur les autres pour apprendre plus", confie avec enthousiasme Issam, un desgrands.Tous et toutes, ici, ont des connaissances qui fréquentent l’école (néerlandophone) Sancta Maria toute proche. Chez les parents, le sentiment est parfois plus mitigé. Ainsi Fallon, qui discute avec d’autres mamans, explique ne pas trop apprécier le changement: " Pour moi qui aime bien les traditions, l’école, c’est de début septembre à fin juin. Nos habitudes, aux parents et aux enfants, sont bousculées." Quand on a dit à son fils Kenzo qu’il devait retourner à l’école plus tôt cette année, ce dernier n’était pas content. Le jeune Renaisien a depuis lors retrouvé le sourire, " même si hier soir, il jouait à la console avec un copain qui ne reprendra que jeudi et rigolait bien de lui…"

Du côté de la direction, on estime que le nouveau calendrier scolaire n’a pas beaucoup d’impact sur la vie de l’établissement. Nora Vinck, directrice des trois implantations (les deux néerlandophones et la francophone) de l’école qui porte le nom du célèbre pédagogue natif de Renaix, Ovide Decroly, explique néanmoins qu’il a fallu jouer avec les deux calendriers, en ce concerne par exemple les repas servis le midi ou le ramassage scolaire, un service gratuit pour toutes les sections, offert dans l’ensemble de la ville. Les premiers jours, les petits francophones doivent donc apporter leurs tartines, tandis que le bus roulera à nouveau avec le retour aux horaires normaux.

D’un point de vue personnel, Mme Vinck trouve même le nouveau système de rythme scolaire mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles "agréable, parce qu’il est structuré.C’est plus facile pour tout le monde et les congés d’été sont moins longs pour l’élève."

Pas de répercussions

Julie Debavay, directrice de la section francophone, confirme qu’il a fallu s’organiser: " Ce que nous avons fait très tôt, dès que nous avons eu connaissance du calendrier sur lequel il a fallu se calquer".

La communication s’est passée sans souci, dans une commune à facilités où les autres écoles recommencent à une autre date: " On avait bien prévenu les familles en fin d’année scolaire passée. J’ai transmis plusieurs rappels et remis des notes en expliquant qu’il n’y aurait pas d’impact spécial pour nous, par rapport aux implantations néerlandophones. Une seule famille est venue me voir parce que la maman est enseignante en Flandre. Nous avons alors discuté parce qu’elle devait s’organiser bien à l’avance pour la garde de ses enfants." Fondamentalement, cela n’aurait rien changé au fonctionnement de l’école, " hormis quelques aménagements en interne, mais aucun service n’a été supprimé." Le principal souci concernait le passage du bus scolaire pendant les congés de Pâques, en décalage avec la Flandre:"Du personnel doit continuer à l’assurer." La réforme n’a pas eu non plus de répercussion négative sur le nombre d’élèves inscrits, équivalent à celui de janvier. Un chiffre plutôt rassurant après la récente "sortie" de Lech Schelfout: souvent attentif à l’avenir d’une école qui ne reçoit pas, selon lui, assez de soutien, le conseiller communal Groen prône un enseignement immersif, au risque de voir l’établissement devoir fermer ses portes. Des déclarations que déplorent Mmes Vinck et Debavay. " Le néerlandais est enseigné dès la 1rematernelle, et les classes sont très bien équipées au niveau informatique. Cela a fait mal à nos professeurs", dit la première. Pour la seconde, le mandataire aurait dû venir sur place visiter les classes : "Ces propos ne reflètent pas la réalité de terrain. On a un budget matériel assez conséquent. Nous avons même reçu des chromebooks de la Communauté flamande, ce qui n’est pas le cas partout… On a droit exactement aux mêmes avantages que la partie néerlandophone de l’école."