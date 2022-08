Philippe Duponcheel fait revivre les textes de Stijn Streuvels, inspirés du paysage enclusien

Deux ouvrages non traduits en français

Dans les années 90, Philippe Duponcheel, secrétaire du Cercle d’histoire de Mont-de-l’Enclus, avait déjà eu le privilège de pouvoir traduire une nouvelle de Streuvels,De terechtstelling van een onschuldige. Dans le cadre d’une étude sur les moulins ayant existé sur le sol enclusien, il était apparu que Stijn Streuvels a assisté au démantèlement du moulin du hameau de Labroye à Russeignies en 1935 et en avait donné une description très "dramatisée". La nouvelle n’étant pas l’œuvre la plus connue de l’auteur flamand, il n’en existait aucune version en français, contrairement à nombre d’autres livres de l’auteur. Philippe Duponcheel s’est adressé aux éditions Lannoo et à la fille de Stijn Streuvels qui lui ont généreusement permis de publier sa traduction inédite dans le cadre d’un bulletin du Cercle d’histoire.

Au début des années 2000, un membre de laStijn Streuvelsgenootschapde Courtrai a pris contact avec l’Amougien pour lui demander des renseignements sur le Couvent de Russeignies: il lui semblait, en effet, que Stijn Streuvels s’en était inspiré pour son romanDe blijde Dag. En 2019, le no 25 des Annales de sa société est d’ailleurs consacré à ce livre. Aujourd’hui, les ayant-droits de Stijn Streuvels ont autorisé Philippe Duponcheel à faire paraître une traduction en français de l’œuvre. Ce dernier n’a pas utilisé la dernière version du texte mais celle de 1944, illustrée par Martha Van Coppenolle dont les croquis ont un réel intérêt au niveau de l’histoire locale. Le travail est présenté en version bilingue avec, face à face, sur la page de gauche, le texte en flamand et, sur la page de droite, la version française

Le deuxième livre traduit par Philippe Duponcheel, «Le jour heureux» est complété, au niveau des illustrations, par un choix d’anciennes cartes postales ©EDA

Le pont qui a inspiré l’ouvrage De teleurgang van den Waterhoek (1927), puis le film Mira, une des œuvres importantes du cinéma flamand, qui préludait son éclosion. ©EDA

Le film Mira, de Fons Rademackers. ©EDA

Une conférence ce vendredi à Amougies

Outre pourDe blijde Dag ( Le Jour heureux) etDe terechtstelling van een onschuldige( L’exécution d’un innocent), Stijn Streuvels s’est inspiré souvent de lieux situés au pied du mont: la colline pourDe Vlaschaard (Le champ de lin) en 1907; de nombreuses illustrations pourLand en leven in Vlaanderen, les communes d’Orroir, Amougies, Russeignies faisant partie intégrante de la Flandre à l’époque; un pont près d’Orroir et Avelgem pourDe teleurgang van den Waterhoek (1927), qui a inspiré le célèbre filmMira, de Fons Rademakers; les ouvriers agricoles partis faire "la saison" en France pourDe oogst(La récolte – L’Août) en 1901 ou " De werkman" en 1913.

Lors de la conférence qu’il donnera ce vendredi 2 septembre à 19h au Centre de lecture à Amougies, Philippe Duponcheel présentera donc les deux traductions inédites qu’il a réalisées. Il illustrera son propos par un montage PowerPoint dans lequel il restituera ces deux livres et quelques autres en lien avec le mont de l’Enclus.

Les livres sont disponibles sur le site du Livre en papier https ://www.publier-unlivre.com/fr/recherche?q=streuvelsau prix respectif de 20 et 50 euros.